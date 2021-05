Åbent brev: Særpræget procedure

Udvalgsformandens svar på det åbne brev

Pernille Søndergaard, Formand for udvalget Udvikling by og land (Nyt Gribskov)



Jeg bliver nødt til at komme med et par kommentarer på de påstande om en formands - i dette tilfælde min person - mulige indvirkning eller mangel på samme på de administrative processer i en kommune.



Det er altid en administration, der lægger sager op til et udvalg, og et udvalgsflertal, der tager beslutninger. En udvalgsformand kan således ikke modtage en ansøgning om et projekt eller lignende, hvilket ikke er sket i denne sag.



Administrationen har herunder opridset forløbet:

Der har været årelang dagligvarebutiks-interesse og offentlig omtale heraf knyttet til placeringsmulighederne ved stationsrundkørslen i Gilleleje. Den brede politiske signalgivning fra udvalget har løbende været, at der skal værnes om det velfungerende butiksliv i Gilleleje bymidte, og at eventuelt nye projekter skal udvikles i samarbejde med det eksisterende handelsliv.



Arbejdet med kommuneplanforslaget har fulgt tids- og procesplanen, vedtaget af byrådet 10. marts 2020 (pkt. 36).



I forberedelsen af kommuneplanforslaget har udvalget Udvikling, by og land (herefter UBL, red.) dog på baggrund af temadrøftelser valgt at bringe forhold vedrørende arealudlæg i en ekstra offentlig (for-)høring december 2020 til januar 2021 før den planlagte byrådsbehandling, herunder bymidteafgrænsningerne.



Tidsforløb:

24/11-2020: UBL behandler pkt. 259 Godkendelse af arealudlæg og bymidter til udsendelse i forhøring af Forslag til Kommuneplan 2021-33. Administrationen anbefaler en rummelig bymidteafgrænsning for Gilleleje (bilag 2), men et enigt udvalg indskrænker med protokolleringen til indstillings-pind 7 den sydlige afgrænsning.



12/1-2021: Udvalgsformanden orienterer om henvendelse fra Rema 1000 under punktet Meddelelser.



26/1- 2021: UBL tilsendes de samlede høringssvar fra forhøring på mail, indgår som bilag 2 i den senere politiske behandling af Forslag til Kommuneplan 2021-33 – godkendelse af forslag til offentlig høring. Rema1000's anmodning om igangsætning af lokalplan indgår i materialet.



9/2-2021: UBL behandler pkt. 21 Forslag til Kommuneplan 2021-33 – godkendelse af forslag til offentlig høring. Rema1000 s anmodning om igangsætning af lokalplan indgår i materialet i bilag 2 og adresseres direkte i bilag 1 Hvidbog til forhøring, hvor der skrives ”Administrationen anbefaler, at det tages til efterretning, at en ændret bymidteafgrænsning, hvor arealet udtages af bymidten i Gilleleje, vil fjerne planmæssige grundlag for at anlægge en Rema1000 – butik det pågældende sted”.



22/2-2021: ØU (økonomiudvalget, red.) behandler pkt. 26 Forslag til Kommuneplan 2021-33 – godkendelse af forslag til offentlig høring. Rema1000 s anmodning om igangsætning af lokalplan indgår i materialet i bilag 2 og adresseres direkte i bilag 1 Hvidbog til forhøring.



2/3-2021: BY (byrådet, red.) behandler pkt. 13 Forslag til Kommuneplan 2021-33 – godkendelse af forslag til offentlig høring. Rema1000 s anmodning om igangsætning af lokalplan indgår i materialet i bilag 2 og adresseres direkte i bilag 1 Hvidbog til for-høring.



Administrationens forståelse af den politiske debat på UBL-temamødet 27. oktober 2020 og beslutningen på det ordinære UBL-møde 24. november 2021 er, at udvalget har søgt at skabe klarhed om rammen for udviklingen af dagligvarehandlen i Gilleleje de kommende år.



På baggrund af høringsinput i forhøringen blev forslaget til bymidteafgrænsningen justeret inden udsendelse af det samlede kommuneplanforslag i høring. Kommuneplanforslagets høringsperiode er nu afsluttet. Høringsinput vil indgå sammen med administrationens vurdering (hvidbog) i den videre kommende politiske behandling af kommuneplanforslaget.