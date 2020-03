En 95-årig mand har været indlagt med tegn på coronavirus. Efter et døgn er han hjemme igen i sin bolig på et plejecenter i Gilleleje. MODELFOTO

95-årig viste tegn på coronavirus - indlagt og udskrevet

En 95-årig beboer på Bavne Ager plejehjem i Gilleleje har været indlagt på sygehus med tegn på coronavirus. Men efter et døgn på sygehuset, er den ældre mand blevet udskrevet og er tilbage på plejehjemmet, hvor han er blevet sat i isolation i sin bolig. Det skriver TV Lorry.

Hændelsen bekræftes af Ulrik Ahrendt-Jensen, der er administrerende direktør i OK-Fonden. Fonden driver en række plejehjem i Danmark blandt andet det i Gilleleje.

- Manden fik feber og andre symptomer. Det blev indrapporteret, og så blev han indlagt. Men efter et døgn er han udskrevet og plejehjemmet har overtaget plejen, fortæller Ulrik Ahrendt-Jensen til TV Lorry.

Ifølge TV Lorry er fem medarbejdere blevet sygemeldt, da de har symptomer, som kan pege på coronavirus.

Plejehjemmet har ellers gjort et stort arbejde ud af at undgå smitten. Blandt andet ved at opdele plejecentret i mindre enheder og servere mad på værelserne.