86-årige Einar gik her fra Trongården. Ti dage senere blev han fundet død kun 500 meter fra plejehjemmet. Foto: Google Maps Foto: Jeppe Helkov

Send til din ven. X Artiklen: 86-årige afdøde Einar havde vandrealarm på: Hvorfor blev den ikke udløst? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

86-årige afdøde Einar havde vandrealarm på: Hvorfor blev den ikke udløst?

Den 86-årige Einar, der blev fundet død tæt på Trongården efter at have været forsvundet i ti dage, havde vandrealarm på, men den blev ikke udløst, da han gik fra plejecenteret. Personale og ledelse har været dybt berørte af sagen, lyder det fra centerchef i kommunen.

Gribskov - 26. august 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om den 86-årige demente Einar, der forlod Trongården og først blev fundet død ti dage senere tæt på plejehjemmet, har berørt personale og ledelse dybt. Det fortæller centerchef i Gribskov Kommune, Mette Bierbaum, her ni dage efter, han blev fundet, hvor hun gør rede for, hvordan kommunen har håndteret sagen.

Læs også: Einar fundet død tæt ved plejecenter

- Vi er alle dybt berørte af det sørgelige forløb. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at være tæt på forløbet og sørge for at opdatere de pårørende. Det er overvældende, hvor mange, der har hjulpet til - både politi, Missing People, men også personale, der kom ind fra ferie for at hjælpe, ligesom lokalsamfundet har hjulpet. Det var meget overvældende og rart at mærke, både for personale og ledelse, at der var den store opbakning, siger hun.

Har lavet analyse

Hun kan også konstatere, at personale og ledelse agerede som de skulle, da Einar forsvandt, efter kommunen har gennemgået forløbet.

- Vi har lavet en analyse for at gennemgå forløbet og være sikre på, om der var mere, vi kunne have gjort. Men vi har fulgt alle arbejdsgange og procedurer, siger Mette Bierbaum.

Det har vist sig, at Einar havde en såkaldt vandrealarm på, der burde blive udløst, da han forlod Trongården. Men det skete af ukendte årsager ikke.

- Det, som vi har været optaget af, er, hvorfor den ikke blev udløst, da han forlod centeret. Vi har testet det med andre vandrealarmer adskillige gange, siger Mette Bierbaum, som fortæller, at det dog ikke har været muligt at teste den konkrete alarm.

- Men med tilsvarende alarmer har systemet virket. Vi har gennemgået med det firma, der leverer alarmerne, om alting har virket, men af en eller anden grund er alarmen altså ikke gået i gang, da Einar forlod Trongården, siger hun.

Kommunen vil nu se nærmere på, om der kan gøres mere for at forhindre, at en borger går fra plejehjemmene.

- Vi tjekker nu, om der skal sættes yderligere ind. Om vi er dækket godt nok ind af elektroniske hegn, som aktiveres. Og der kan vi se nu, at vi godt vil sætte yderligere hegn op. Det er ikke sådan, at der umiddelbart er huller, men vi vil gerne have firmaet bag til at se på, om der skulle være blinde vinkler, siger hun.

Derudover skal det sikres, at alle ansatte kender beboerne indgående og ved, hvornår de skal reagere.

- I det konkrete tilfælde med Einar havde der været noget aktivitet i hans bolig, og der vil vi gerne sikre, at personalet kender beboernes døgnrytmeplaner og kan sætte ind, når der er øget aktivitet. Vi skal som en generel betragtning være opmærksomme på, hvad det skyldes, og hvad vi kan gøre for at være tættere på. Man skal altid tage læring ud af sådan et tragisk forløb. Så selvom instrukser og arbejdsgange er blevet fulgt i denne sag, skal vi se på, om der er noget, vi kan gøre bedre. Så vi arbejder på at sikre, om alle procedurer om alarmerne er kendte og vil sikre, at medarbejdere på tværs af alle afdelinger kender borgerne helt tæt, siger hun.

Mere fast personale

Udover vandrealarmer og GPS-såler, er der en lang række pædagogiske redskaber, som man arbejder med, når det handler om at få beboerne til at blive på plejehjemmet.

- Det handler om at guide borgeren til at blive på stedet. Der er også borgere, hvor vi må sætte ind med fast personale. Og nu gør vi det, at vi ser på de konkrete borgere - om vi gør det godt. Vi må ikke sætte et fysisk hegn op, så vi skal være kreative i at respektere deres frihed og bevægelighed, siger Mette Bierbaum.

relaterede artikler

Einar har været forsvundet i over en uge: Politiet på bar bund 14. august 2020 kl. 12:09

Kommune undersøger Einars forsvinden 12. august 2020 kl. 15:06