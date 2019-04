Chefen for OK-Fonden Bavne Ager er fundet. Det bliver den 54-årige sygeplejerske, Inge Fjordside,

Send til din ven. X Artiklen: 80 nye job til Gilleleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

80 nye job til Gilleleje

Gribskov - 16. april 2019 kl. 09:16 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uopfordrede ansøgninger er allerede begyndt at tikke ind, og i løbet af de næste par måneder slår OK-Fonden officielt de mange nye stillinger op til Gillelejes kommende friplejehjem, Bavne Ager. Det drejer sig om lige omkring 80 mennesker inden for mange forskellige faggrupper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, køkkenmedarbejdere, vicevært og rengøringsassistenter. Det skriver OK-Fonden i en pressemeddelelse.

Chefen for OK-Fonden Bavne Ager er fundet. Det bliver den 54-årige sygeplejerske, Inge Fjordside, som skal stå i spidsen for det nybyggede plejehjem. Inge Fjordside har tidligere blandt andet arbejdet 10 år som leder af specialplejehjemmet E-Huset, otte år som leder af det socialpsykiatriske bosted Lindevang og senest med opbygning og ledelse af Region Sjællands tilbud for svært psykisk syge. Den teoretiske baggrund omfatter blandt andet diplomuddannelse fra Dispuk, en lang række kurser med fokus på det kognitive, coachinguddannelse m.v. .

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Gilleleje og til at blive en del af OK-Fonden, lyder det fra Inge Fjordside.

- Det bliver spændende at starte et helt nyt sted op og sammen med beboerne og deres familier og de mange, nye medarbejdere. Jeg kan rigtig godt se mig selv i OK-Fondens værdier, som handler om selvbestemmelse og om, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet - hele livet, siger Inge Fjordside.

- Det er en særlig opgave at sikre, at de mange beboere og medarbejdere "lander" trygt og godt i de nye rammer. Derfor flytter beboerne ind i små "portioner" over en periode, hvor vi sørger for folk ekstra folk på arbejde. Og alle medarbejdere deltager i et særligt forløb, inden de begynder på opgaverne, hvor de bliver introduceret til jobbet, rollen, arbejdsopgaver, værdier, kollegaer osv.

Inge Fjordside er, sammen med OK-Fondens ledelse, gået i gang med at finde og ansætte de kommende afdelingsledere og en administrativ medarbejder til Bavne Ager.

Hvis man er interesseret i et af de mange nye job, kan man gå ind på www.ok-fonden.dk/bav eller man kan dukke op på plejehjemmet søndag den 12. maj om formiddagen, hvor OK-Fonden holder åbent hus i byggeriet. Her kan man blandt andet møde Inge Fjordside.

OK-Fonden Bavne Ager bliver et friplejehjem med 72 moderne boliger, hjemmelavet mad, café, wellness, hyggelige fællesfaciliteter og aktiviteter som åbner sig mod lokalområdet. OK-Fonden har i samarbejde med ATP Ejendomme skabt rammerne for det kommende plejehjem i Gilleleje. ATP Ejendomme opfører byggeriet og udlejer bygningen til OK-Fonden, som driver friplejehjemmet.

Et friplejehjem er en privat, selvejende institution, der får betaling for pleje og service via takster, der er bestemt ved lov. Det koster det samme for en borger at bo på et friplejehjem som på et nyere, kommunalt plejehjem.