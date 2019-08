Der skal skaffes biler og cykler til de ansatte i den kommunale plejeenhed, der kommer til at tage sig af 763 borgere. Foto: Karl Erik Frederiksen.

763 borgere skal have kommunal pleje

Gribskov - 30. august 2019 kl. 14:06 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov Kommunes nye plejeenhed bliver klart den største leverandør af hjemmeplejen i kommunen, når Attendos kontrakt som hovedleverandør udløber 1. december. Det viser kommunens opgørelse, efter fristen for at vælge plejeleverandør udløb mandag. Borgerne, der er visiteret til hjemmepleje, kunne frit vælge mellem kommunen samt de private plejeleverandører BM Pleje og CCC Pleje, og det står klart, at Gribskov Kommune skal levere pleje til 763 borgere, mens BM Pleje skal varetage 258 borgere og CCC Pleje får 53 borgere at tage sig af. Der er blot 467 borgere, der har taget et aktivt valg, mens de resterende 607 automatisk får tildelt den kommunale plejeleverandør.

- Der er en del borgere, der slet ikke har truffet noget valg, og det kan måske have haft betydning, at der er sket virksomhedsoverdragelse mellem Attendo og kommunen. Folk går ikke så meget op i, hvilken kittel, hjemmehjælperen har på, men om det netop er den hjælper, som er kommet før, der kommer igen. Og da borgerne ved, at dem, der har været hos Attendo kan fortsætte hos kommunen, har man nok en forventning om, at det kan være den samme hjemmeplejer, der kommer, siger formand for Ældre, Social og Sundhedsudvalget, Birgit Roswall (V), som også nævner, at hun glæder sig over den nye leverandør CCC Pleje, der hidtil kun har leveret rengøring, er blevet valgt af relativt mange borgere.

Hun peger på, at borgerne har fordelt sig nogenlunde som forventet, men at man nu skal se på, hvilken type ydelser, de forskellige borgere har brug for. Det har stor betydning for, hvor mange ansatte, der skal bruges.

- Nogen får kun rengøring, mens andre får meget komplekse ydelser. Der er stor variation i det, og det skal der meget hurtigt kigges på. Kan det antal medarbejdere, vi har, modsvare ydelserne. Men reelt ved vi først måneden før, hvilke medarbejdere, vi har. Sådan er arbejdsmarkedet, siger hun.

Ifølge Velfærdsdirektør Mikkel Damgaards svarer antallet af borgere cirka til det antal, som Attendo leverede pleje til.

- Nu dykker vi ned i journalerne og ser på, hvor meget støttebehov, de forskellige borgere har. Ud fra det rekrutterer vi medarbejdere. Der er borgere, der har behov for hjælp mange gange i løbet af dagen, og andre får rengøring et par gange om måneden. Vi har fået data tirsdag, så der går lidt tid, før vi har det fulde overblik, siger han.

Men sikkert er det, at der skal bruges flere medarbejdere end de cirka 100, man har overtaget i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

- Vi er meget opmærksomme på, at der er kamp om de dygtige medarbejdere, så vi har haft gang i en rekrutteringsproces hen over sommerferien, siger han.

Ifølge reglerne for fritvalg går man nu ind i en såkaldt »standstill« periode, hvilket betyder, at der først kan ske omvalg med virkning fra februar 2020 - altså cirka to måneder efter ordningen er gået i gang den 1. december 2019.