76-årig kvinde kørte rundt i brandert

Omkring klokken 11.35 tirsdag blev det af et vidne observeret, at en bilist formentlig kørte spirituskørsel i Helsinge centrum.

En politipatrulje kørte derfor til en adresse i Helsinge, hvor de traf bilens ejer, en 76-årig kvinde. Her viste et alkometer, at hun formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte, og hun blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Hun blev efterfølgende kørt til hospitalet med henblik på at få udtaget en blodprøve, som skal fastslå kvindens eventuelle præcise promille. Det oplyser Nordsjællands Politi.