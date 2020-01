Anders Gerner Frost og resten af Økonomiudvalget har besluttet at give en ekstra bevilling til skolerne. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

7,2 millioner ekstra til skolerne

Gribskov - 21. januar 2020 kl. 11:19 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomiudvalget har behandlet sag om skolernes pressede økonomi. På den baggrund indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at der gives en bevilling, som skal hjælpe med at skabe bedre balance i økonomien. Det skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

Den model, som et samlet Økonomiudvalg har anbefalet at gå videre med, imødekommer skolerne med en ekstra bevilling, der giver skolerne et beløb svarende til det fælles underskud på midler til specialundervisning, som udgør cirka 4,1 millioner kroner i 2019. Hertil kommer en merbevilling til Gilbjergskolen på 3,1 millioner kroner svarende til en eftergivelse af gæld for skoleåret 2018/19. Samlet gives 7,2 millioner kroner til skolerne.

- Det er en vanskelig situation, og det er derfor glædeligt, at vi har kunnet opnå enighed i Økonomiudvalget om en løsning, som kan bidrage til at understøtte vores skoler. Nu skal vi se fremad og have fokus på, at skolerne fortsætter den positive udvikling, som de er i gang med, siger borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov.)

Den fremtidige styring af skolernes økonomi var også på dagsordenen. Udvalget for Børn, Idræt og Familie fik i december til opgave sammen med administrationen og skolelederne at se på en ny styringsmodel for skoleområdet, som kan træde i kraft for skoleåret 2020/21. I den forbindelse fik Økonomiudvalget præsenteret et kommissorium for det fremtidige arbejde, som blev vedtaget på mødet.

Udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft siger om Økonomiudvalgets konklusioner:

- Vi vil fra udvalget Børn, Idræt og Families side følge den økonomiske udvikling tæt. Vi ser frem til det kvalitetsniveau og samarbejde, som kommissoriet lægger op til. Vi skal arbejde tæt sammen med skolelederne og administrationen om at finde den bedste gennemsigtige styringsmodel for skolernes økonomi.

Økonomiudvalgets anbefaling behandles i Byrådet den 28. januar.