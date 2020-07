7000 underskrifter mod videoovervågning af erhvervsfiskere

Næsten 7000 personer har skrevet under i forbindelse med en underskriftsindsamling mod videoovervågning af erhvervsfiskere.

Det er Danmarks Fiskeriforening, der har taget initiativ til indsamlingen for at støtte deres medlemmer.

- Vi havde håbet, at det ville komme lidt bredere ud, men antallet af underskrifter er vi godt tilfredse med, siger direktør for Danmarks Fiskeriforening Kenn Skau Fischer.

For foreningen er det principielt med videoovervågning af arbejdspladsen, og samtidig fortæller han, at tilliden til myndighederne ikke er stor.

- Fiskerne har ikke tiltro til, at myndighederne behandler billederne med den diskretion, som de burde, siger Kenn Skau Fischer.

Også aktionsmester på Gilleleje Havn, Lasse Nordahl, er glad for de næsten 7000 underskrifter, selvom der dog altid er plads til flere.

- - Der kunne godt være flere underskrifter, hvis folk vidste, hvad det betyder for fiskerne, og hvad det kan komme til at betyde for andre erhverv, siger Lasse Nordahl.