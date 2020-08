70 frivillige ledte efter Einar - han er stadig forsvundet

- Vi leder stadig efter ham og vil gerne have, at borgerne tjekker deres skure, i haver og bag carporte for at se, om han skulle have søgt skygge eller hvile der. Vi har fået oplyst, at han er godt gående og kan nå vidt omkring, så det er ikke kun borgerne i lokalområdet, men også andre steder, der gerne må holde øje. Vi er ude med hunde lige nu, siger Henriette Døssing, som fortæller, at han på twitter også er efterlyst af både Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi.