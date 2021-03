Artiklen: 63-årig sigtet og anholdt for spritkørsel

63-årig sigtet og anholdt for spritkørsel

Manden blev sigtet og anholdt for spirituskørsel, da han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte.

Han blev kørt på hospitalet for at få taget en blodprøve, som - hvis det er tilfældet, at der var en - kan fastslå en mere præcis promille.