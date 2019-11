Retten har ikke dømt den 62-årige for injurier, men for på en indirekte måde at kontakte en person, som han havde fået tilhold om ikke at opsøge. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: 62-årige dømt for at hænge western-plakater op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

62-årige dømt for at hænge western-plakater op

Gribskov - 02. november 2019 kl. 03:05 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Wanted. Efterlyst for tyveri, vold samt udlejning af ulovlige boliger. Dusør 1 kr.«

Sådan stod der på nogle plakater, som en 62-årig mand fra Gilleleje flere gange har hængt op på affalds- og tøjcontainere henholdsvis ved Netto på Vesterbrogade i Gilleleje og på hjørnet af Kystvej og Gasværksvej i Gilleleje. På plakaterne var der desuden navnet på en privat boligudlejer samt en tegning af en mand, der kan ligne Hitler. Nederst på plakaten var som afsender anført »Foreningen for afsløring af begdragere og tyveknægte«.

Sådan nogle plakater må man ikke sætte op, mener retten i Helsingør, som nu har i dømt den 62-årige en straf på 60 dages betinget fængsel med en prøvetid på to år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det betyder, at han ikke skal afsone straffen med mindre, at han begår ny kriminalitet i prøvetiden. Og det gør han ikke, bedyrede han i retten. Siden han hængte plakaterne op, har han fået sig en kæreste, og hun har forklaret ham, at sådan noget gør man ikke, fremgår det af retsprotokollen.

På retsmødet kom det frem, at den 62-årige havde boet til leje hos den navngivne udlejer, men da han en dag kom hjem, havde udlejeren ladet en anden person flytte ind i boligen. Samtidig havde han stjålet noget af hans indbo og havde nægtet at tilbagebetale noget af det depositum, han havde indbetalt, fremgår det.

Det var han utilfreds med. Han havde derfor opsøgt udlejeren så mange gange på en sådan måde, at udlejeren til sidst gik til politiet. Det endte den 15. maj 2018 med et tilhold om, at han de næste fem år hverken direkte eller inddirekte må opsøge udlejeren. Han blev samtidig idømt en betinget straf på 20 dages fængsel med en prøvetid på to år i helhold til straffelovens paragraf 266, som har denne ordlyd: »Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil to år.«

Tre dage efter dommen hang han plakater op de to nævnte steder, men dagen efter blev de pillet ned igen. I følge dommen har han efter første ophængning sat plakater op yderligere seks gange i 2018, mens han i år har brugt samme tegning og tekst på nogle visitkort, som han den 29. januar i år har spredt flere steder i Gilleleje.

I retten forklarede han, at han ombyggeligt havde valgt at hænge plakaterne op mere end 30 meter fra, hvor udlejeren bor, så han ikke kunne beskyldes for at overtræde tilholdet om ikke at opsøge ham. Han betegnede det også som satire, hvad han også mente, at alle andre kan se. Derfor havde han valgt at lave opslagene, så de lignede de plakatrer, man kan se i westernfilm.

Om det kan være en lovlig form for satire eller ej tog retten ikke stilling til. Derimod mener den juridiske dommer og de to lægdommere, at ophængningen er i strid med det tilhold, som han allerede er blevet idømt. Plakaterne kan nemlig ses som en indirekte måde at kontakte ham på.

Den dømte er ud over episoden, der førte til tilholdet, ikke tidligere straffet. Han har fundet sig et nyt sted at bo, og hans kæreste har forklaret ham, at han gik over stregen, fremgår det af retsbogen.