De seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser af den seksårige pige har ifølge anklageskriftet fundet sted hjemme hos den 62-årige tiltalte, der bor i Gilleleje. Foto: Jens Berg Thomsen

62-årig tiltalt for voldtægt af pige

Gribskov - 15. september 2020 kl. 04:05 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 62-årig mand fra Gilleleje er tiltalt for at have voldtaget en nu seksårig pige ved andet seksuelt forhold end samleje, fremgår det af anklageskriftet.

Manden er også tiltalt for blufærdighedskrænkelse af pigen i sagen, der er for retten i Helsingør i øjeblikket.

Den 62-årige er en bekendt af pigens familie, og hændelserne har fundet sted på mandens bopæl i Gilleleje eftermiddage i perioden fra november 2017 til november 2019.

På det tidspunkt har pigen været tre til fem år gammel, og ifølge anklageskriftet har både de seksuelle overgreb og krænkelserne fundet sted minimum tre gange ugentligt i perioden.

Manden erklærer sig ikke-skyldig.

Den 62-årige har rørt ved pigens kønsdele mindst tre gange om ugen, fremgår det af anklageskriftet, og for det er han tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år.

Voldtægt kan give op til otte års fængsel, men hvis manden dømmes skyldig, risikerer han en straf på op til 12 års fængsel, fordi pigen var under 12 år gammel.

Manden er også tiltalt for blufærdighedskrænkelse af pigen ved at have vist sig nøgen foran hende og få pigen til at give ham underbukser og bukser på og bedt hende røre ved hans kønsdele - ligeledes tre gange om ugen i sammer periode.

Fængselsstraf for blufærdighedskrænkelse af børn under 15 år kan medføre en dobbelt så høj straf, end hvis forurettede var over 15 år gammel. Manden risikerer derfor at komme i fængsel i op til fire år for blufærdighedskrænkelserne.

Det forventes, at der falder dom den 22. september.