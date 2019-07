Se billedserie Inge Fjordside (tv.) og Henriette Malmberg har holdt mange samtaler i den blå skurvogn. Foto: Camilla Nissen

Send til din ven. X Artiklen: 600 vil arbejde på plejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

600 vil arbejde på plejehjem

Gribskov - 25. juli 2019 kl. 10:31 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foran det store plejehjemsbyggeri på Bavne Ager i Gilleleje står en blå skurvogn. Her tager to smilende kvinder i mod, friplejehjemmets chef Inge Fjordside og en af tre afdelingsledere, Henriette Malmberg. Her har de to de seneste måneder holdt samtale med en lang række ansøgere. Interessen for at få job på Bavne Ager har været overvældende med over 600 ansøgninger til omkring 80 job inden for flere forskellige fagområder på friplejehjemmet, der skal drives af OK-Fonden. Og det i en tid, hvor det ellers kan knibe med at finde faglært arbejdskraft til plejecentre.

- Vi har fået langt over 600 ansøgninger til alle stillinger samlet set.

- I jobopslaget har vi gjort tydeligt, at det handler om at møde mennesker, hvor de er. Der skal være plads til forskellighed og OK-fondens motto om, at livet skal leves hele livet, siger Inge Fjordside, som glæder sig over, at de ansøgere, der er kommet ind ad døren, rigtig gerne vil arbejde med ældre mennesker.

- Der kom for eksempel en ung ansøger, som havde haft et fint forløb med sin egen farmor og gerne ville gøre en forskel for ældre. Det gør mig helt varm om hjertet, siger Inge Fjordside.

Henriette Malmberg peger på, at man på plejecentret har en tværfaglig ledelse - Malmberg selv er eksempelvis pædagog og Inge Fjordside er sygeplejerske - hvilket også tiltaler mange ansøgere. Og plejecentret kommer også til at have tre pædagoger og tre pædagogiske assistenter på holdet samt flere terapeuter blandt de ansatte.

- Pædagoger kan noget andet og er blandt andet skarpe til at tænke i rehabilitering, relationsarbejde og kommunikation. Hvor det sundhedsfaglige personale går ind og håndterer et problem, går pædagogerne ind og ser på personens ressourcer og muligheder. På den måde bliver det et holistisk menneskesyn, siger Inge Fjordside, som peger på, at de ansatte kommer til at hjælpe med mange forskellige opgaver, og at alle skal være med i plejen.

- Grundtanken er, at når man for eksempel skal tage tøj på, kan man tænke træning ind i det og vedligeholde nogle færdigheder. På den måde kan terapeuterne være med til at guide borgerne til at gøre tingene selv i længere tid, siger plejehjemschefen.

Plejehjemmet har også ansat en kok, der tidligere har arbejdet med beskyttet beskæftigelse.

- Vi håber, at vi kan lave socialøkonomisk virksomhed her på stedet og gøre det til en arbejdsplads for mennesker, der er udfordret i livet, siger Inge Fjordside og nævner, at det blandt andet kunne være opgaver i køkkenet og dyrepasning, da man planlægger at have dyr på stedet. Det bliver i øvrigt også muligt at tage sit kæledyr med på hjemmet.

Interesser skal plejes

Udover interesse fra ansøgere, har ledelsen også fået omkring 20 henvendelser fra folk, der gerne vil have deres pårørende på Bavne Ager.

- Vi kan godt mærke interessen, siger hun og peger på, at de fleste beboere vil komme fra Gribskov, men at man endnu ikke er i mål med at fordele boligerne.

- Hjemmet bliver bygget, fordi man har et behov for flere plejeboliger i Gribskov. Så en stor del vil være borgere fra kommunen. I august får vi noget mere konkret at vide fra kommunen, siger hun.

- Indtil videre har vi haft to beboersamtaler, hvor der var pårørende med. Vi møder dem i deres eget hjem og taler med dem for at lære deres historie at kende, siger Inge Fjordside, som peger på, at man gerne vil møde beboernes interesser bedst muligt. Derfor er der blandt andet også planer om små højbede, hvor de haveinteresserede selv kan plukke purløg til kartoffelmaden, træværksted til de håndværksinteresserede - og Inge Fjordside drømmer om at installere en fiskekutter, der viser, at hjemmet ligger i Gilleleje - og som beboerne kan være med til at sætte i stand.

- Vi vil også gerne invitere børnehaver på besøg og i holde pårørendeaftener med eksempelvis stegt flæsk til 40 kroner. Vi vil i det hele taget gerne åbne op for lokalsamfundet, siger hun.