Se billedserie Ægteparret Dall fejrede lørdag diamantbryllup - 60 års ægteskab. De er gift i England, har boet i Holland, Schweiz, Italien, Filippinerne, Indonesien, Kina og Etiopien, blandt andet. De seneste 25 år har deres hjem været i Gilleleje. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 60 års eventyr og kærlighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

60 års eventyr og kærlighed

Gribskov - 08. april 2018 kl. 15:39 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er så priviligerede. Vores liv har været et eventyr.

Sådan lyder det fra 82-årige Valerie Margaret Dall, da vi tager afsked udenfor hendes og ægtemandens ærkedanske stråtækte bondehus lige udenfor Gilleleje.

Valerie Dall, der oprindeligt er englænder, og 87-årige Hans Holten Dall har boet og levet sammen i 60 år. Lørdag fejrede de, diamantbrylluppet i København sammen med familie og 30 indbudte. Men ellers er der langt fra marker og dansk forår til de himmelstrøg, de har levet under størstedelen af deres liv. Det vidner de mange kinesiske foo-hunde og hjemmets indretning om.

Ægteparret Dall har siden deres første møde boet i England, Holland, Italien, Etiopien, Philippinerne, Indonesien og Kina. Hans Dall har arbejdet indenfor FN's landbrugs- og fødevareorganisation FAO som ambassadør, mens Valerie Dall har taget sig af deres to børn, der er født og opvokset langt fra Danmark - samt stået for alt det repræsentative. Og meget ofte har hun arbejdet, når det lod sig gøre - for eksempel i Etiopien. Man fornemmer, at netop dette afrikanske land er et af de steder, der har sat sig de dybeste spor hos parret.

Det blev på mange måder også et eventyr - men ofte af den grumme slags.

- Etioperne er de mest vidunderlige mennesker. De er dejlige at være sammen med, høflige og hjælpsomme, fortæller parret, som dog også blev vidner til skyggesiden af det store afrikanske land. De var der nemlig fra 1982-86 under en stor hungersnød - den der satte Etiopien på landkortet blandt andet på grund af musikeren Bob Geldorfs Live Aid koncerter.

- Vi besøgte de forskellige lejre. Jeg kan særligt huske en lejr, fortæller Hans Dall.

- For det første kan man lugte det. Der var ingen vand og tusinder af mennesker... et skilt udenfor sagde en doktor, fire sygeplejersker, og 35 gravediggers. Det var forfærdeligt at se mennesker, der var ved at dø. Røde Kors havde en særlig klinik for døende spædbørn, hvor forældre stod i kø.

Der var umådelig mange mennesker, som hjalp under katastrofen, men også, erkender parret, nogle der brugte nøden til at iscenesætte sig selv.

Belafonte

- Der kom besøg af en engelsk minister, som ville fotograferes med et døende barn, og han skulle have taget billedet om, da han ikke var tilfreds. Royal Air Force fløj ham og sagde til os, de havde haft lyst til at smide ham ud.

I virkeligheden er FAO en organisation, der ikke beskæftiger sig direkte med nødhjælp, men i denne situation blev grænserne brudt op og Valerie blev som formand for United Nations Women Association trukket med ind i arbejdet.

- Harry Belafonte landede med 30 tons medicin, fortæller hun

- Og de 30 ton endte hos mig, og så skulle jeg finde ud af at få dem nordpå. Vi var gode venner med den britiske ambassadør, så jeg bankede på hans dør. Hvad kan jeg gøre for dig? Spurgte han. Ja, jeg har 30 ton medicin... sagde jeg. Jamen det var da dejligt, svarede han.

Valerie Dall fløj ikke længe efter nordpå med et Royal Air Force fly for at smide medicinen ned til den hårdt ramte befolkning.

Chok

Da familien trak teltpælene, var næste stop Indonesien. Og det var et chok. Hvor de tidligere havde proppet kufferter med tandpasta og sæbe, når de skulle ind i Etiopien - kunne de nu få alt.

- Der var 30 forskellige slags shampoo i et supermarked i Djakarta, fortæller Valerie.

Parret kom til Kina lige efter Tianmin oprøret - til et Kina, der er meget anderledes end i dag. De husker blandt andet, hvordan der skulle stærke nerver til at flyve på tværs af det store land, som de ofte gjorde.

- Piloten lettede, før alle havde fundet plads, og når der var for mange passagerer, sad de på gulvet, husker de.

Og sådan var verden generelt et eventyr.

- Jeg har boet som FAO ambassadør i fire forskellige lande. To kommunistiske og to højreorienterede diktaturer. Men for menneskene på bunden er tilværelsen det samme - nemlig fattigdommen, siger Hans Dall om en af de mange erfaringer, han har gjort i et langt liv.