55-årig død af knivstik: 21-årigt familiemedlem varetægtsfængslet

En 21-årig mand blev tirsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør i retten i Helsingør. Han er sigtet for mandag morgen at have dræbt en 55-årig kvinde i Tisvilde, som han er i familie med.

Retten besluttede, at den 21-årige skulle varetægtsfængsles i fire uger, hvilket han ifølge dommeren accepterede.

Rettens begrundelse var, at den 21-årige er mistænkt for at have dræbt den 55-årige kvinde.

- Han skal ikke have mulighed for at påvirke efterforskningen ved at samstemme forklaring med andre eller på anden måde have indflydelse på efterforskningen, lød det fra dommer Ulla Ingerslev.

Den 21-årige havde under grundlovsforhøret et hospitalstæppe om skuldrene, en hvid løs skjorte, blå bukser og sorte crocs på fødderne. Han var tydeligt påvirket af situationen.

Retten valgte at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, og dommeren valgte desuden at nedlægge navneforbud, hvilket betyder, at informationer, der kan identificere den 21-årige ikke må offentliggøres.

Inden dørene lukkede spurgte dommeren den 21-åriges forsvarsadvokat, hvordan han stiller sig.

– Man erkender en del af de faktiske omstændigheder, lød svaret.

Det fremgik desuden, at den sigtede gerne vil sige noget om, hvad der skete.

– Jeg vil gerne genfortælle, hvad jeg sagde til forhøret i går, sagde den 21-årige.

Det er stadig uvist, hvilken familierelation den 21-årige nærmere har til offeret.

Den 21-årige blev anholdt mandag klokken 8.58. Det skete kort efter, at politiet modtog en anmeldelse klokken 8.27. Ifølge Nordsjællands Politi er den 55-årige kvinde død af knivstik, og politiet var efter anmeldelsen massivt til stede på Pyramidestien, der ligger i udkanten af Tisvilde.

Pårørende var mødt talrigt op i retten i Helsingør, og flere af dem gav et kram til den 21-årige, inden de forlod retslokalet efter dørlukningen.