415 meter lang havledning på vej

Gribskov - 03. oktober 2020 kl. 04:00 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Der er livlig aktivitet på Veststranden i Gilleleje i øjeblikket.

Mænd og maskiner er i fuld sving med at anlægge den kommende havledning, som fra årsskiftet vil føre renset spildevand 415 meter ud i Kattegat.

Gribskov Spildevand er i disse år i gang med at omstrukturere håndteringen af spildevand i Gribskov Kommune. En række mindre spildevandsanlæg på nordkysten bliver nedlagt, og i fremtiden vil et nyt anlæg i Gilleleje håndtere al spildevand på nordkysten - helt fra Tisvilde til Dronningmølle.

Anlægget vil derfor udlede væsentligt større mængder renset spildevand, end der tidligere har været tale om. Når anlægget er fuldt oppe at køre - formentlig fra årsskiftet - vil havledningen hvert sekund pumpe 100 liter renset spildevand ud i havet.

Gravearbejdet til søs ventes udført i uge 43 med en varighed på seks dage, hvis vejret tillader det.

Gravemaskinen er anbragt på en flåde. Der opgraves 15.000 kubikmeter fra en cirka 15 meter bred graverende.

Det udgravede sand placeres på den ene side af ledningsgraven. Når ledningen nedlægges, vil sandet blive fyldt over ledningen for at beskytte og fastholde den.

Under gravearbejdet vil der være en arkæolog fra Vikingeskibsmuseet med på sidelinjen. Da der tidligere er fundet historiske artefakter langs stranden, har myndighederne krævet, at en arkæolog skal være til stede på flåden under udgravningen af havbunden. Arkæologen skal jævnligt foretage vurderinger af det opgravede materiale og på den måde vurdere, om de er stødt på et historisk fund, oplyser Gribvand.

Påvirker ikke badevand

Forud for arbejdet har Gribvand udført analyser, som viser, at udledningen ikke vil påvirke badevandskvaliteten. Analyserne har vist, at en havledning på 250 meter er tilstrækkelig, men Gribvand Spildevand har valgt at gå med livrem og seler.

- Vi vil gerne gøre en ekstra indsats for havmiljøet og vores dejlige by. Ud over, at vi med den valgte løsning passer godt på havet, får vi også reduceret mængden af teknisk vand til Søborg Kanal og Gilleleje Havn væsentligt. Jeg er meget stolt over, at vi med den valgte løsning er med til at sikre, at Gilleleje fortsat udvikler sig på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag, siger bestyrelsesformand Jannich Petersen.