28 år med fodboldskole i Vejby

64 børn fra nær og fjern er på fodboldskole i denne uge

Spil rundt! Aflever! Skyd alt hvad du kan!

Der er mange kommandoer, når man nærmer sig fodboldanlægget på Sportsvej i Vejby. I denne uge er der fodboldskole, hvor 64 børn fra seks til femten år bliver dygtigere til fodbold, får nye venner eller genser vennerne fra sidste års fodboldskole.

- Vi kan se på skolen, at der er mange, der kommer igen. Det er ikke fodboldspillere, men det er kammerater. Det er sociale væsener, der vil være med, siger Peter Baun, der er leder af fodboldskolen.

Han har været med siden 1993, hvor det hele startede, og han har kun været væk fra fodboldskolen i nogle år, hvor han var i USA.

Ambitiøse spillere Han ser også mange gode fodboldspillere på fodboldskolen.

- Vi har også nogle ambitiøse spillere, der hele tiden gerne vil gøre tingene bedre, og som gerne vil lære. Der træder jeg til som træner med UEFA-licens og kan gå ind og sige til, hvad de skal gøre.

Der er rigtig mange spillere, der har været her før, som er blevet elitespillere, og som spiller i de bedste rækker. Jeppe Curth, der har spillet i udlandet og på ungdomslandshold, har været her, siger Peter Baun.

Fodboldskolen tiltrækker børn og unge fra nær og fjern.

- Vi har tilgang fra verden. Vi har fra Schweiz, Hong Kong og USA som er her næsten hvert år, når de kommer hjem på ferie, siger han.

En stor familie Peter Baun fortæller, at det føles som en stor familie, når man er på fodboldskole.

- Vi har mange gengangere. Samtidig er alle assistenter tidligere deltagere i vores skole. Som er vokset med skolen, og som har spurgt, om de må hjælpe til, siger han og fortsætter:

- Nu har det her eksisteret i 27 år, og det er en fantastisk instituion at komme til. DBU's fodboldskoler har eksisteret så længe, og før det hed det Danmarks fodboldskoler, hvor vi rejste rundt i en varevogn og med boldkanon.

Delt efter niveau For at alle skal få noget ud af det, så bliver børnene set an de første dage. De er både delt op i alder, men også i fodboldfaglig kunnen.

- En gruppe er delt op i fire grupper nu. Så vi deler dem ind, så dem der lige har mødt fodbolden er i sammen gruppe, og så bliver de trænet på deres niveau. Alle skal kunne følge med. Hvis det bliver for svært, så bliver det kedeligt, men hvis det bliver for let, så bliver det også kedeligt.

- Nogen gange får vi castet lidt forkert, så vi får de dygtige spillere ned i gruppe 2, og så flytter dem. Det gør vi gerne. I løbet af onsdagen er alt på plads, siger Peter Baun.

Ikke kun fodbold Selvfølgelig bliver der spillet fodbold, lavet tekniske øvelser, sparket på mål og løbet hele ugen, men de unge skal også have det sjovt.

- Jeg sagde til trænerne i morges, at vi kigger på den enkelte, og de skal flyttes med deres fodboldfaglighed og dygtighed, men de skal også have det godt og hygge sig, siger Peter Baun, der også har planlagt helt andre ting end noget, der har med fodbold at gøre.

- Der er også en forventning om fra børnene, at det bliver sjovt, for vi plejer at lave en masse sjov og ballade. Om fredagen har vi en masse sjov, hvor der virkelig bliver gået til den.

I år kan vi ikke sprøjte med vand på grund af situationen med corona, så vi laver nogle andre ting. Men vi er klar til fredag, så vi skal nok få det sjovt, siger Peter Baun.

Mini-fodboldskole senere

I år er der også senere på sommeren en Mini-Fodboldskole for de fem til tiårige.

Her er det gratis at deltage, men der er begrænsede pladser, så man skal melde sig til. Det foregår fredag 31. juli og lørdag 1. august fra klokken 09.00 til 12.00 på anlægget på Sportsvej i Vejby.

Her skal man tilmelde sig på gribskov.nemtilmeld.dk/692