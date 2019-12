Rema 1000 ønsker at bygge ny butik skråt over for Kulturhavn Gilleleje (til højre) mellem de tre veje Kystvej, Gilleleje Stationsvej og Bøgebakke. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

270 meter er den korte vej til butiksdød

270 meter. Så langt er der ifølge Google Maps fra den nuværende Rema 1000 på Alfarvej i Gilleleje og til rundkørslen ved Kystvejen og Gilleleje Stationsvej, hvor dagligvarekoncernen ønsker at flytte butikken hen ved at bygge nyt.

Det kan blive dyrt for det lokale handelsliv, hvis en dagligvarebutik rykker bare få hundrede meter uden for byens centrum, siger form anden for Gilleleje Handels- og Turistforening til Frederiksborg Amts Avis lørdag:

