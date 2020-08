25 år blev fejret i nye lokaler

Frivilligcenter Græsted har mange ting at fejre. For nylig flyttede centret i nye lokaler ved Gribskov Arkiv i Græsted. Og desuden er det 25 år siden, at centeret for første gang tog slog dørene op. Begge dele blev lørdag markeret med åbent hus, hvor alle interesserede kunne se de nye lokaler og ønske frivilligcenteret tillykke med flytningen og det kvarte århundrede. Borgmester Anders Gerner Frost og formand for Ældre, Social og Sundhedsudvalget Birgit Roswall var blandt gratulanterne.