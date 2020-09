22 lokale kunstnere slår dørene op

Kunstnere i hele Nordsjælland åbner i weekenden deres værksteder og gallerier for publikum - i forbindelse med Kunstrunden Nordsjælland. I Gribskov er der 22 kunstnere, som slår dørene op og inviterer inden for. Nogle kunstnere præsenterer deres værker som en galleriudstilling, andre lader gæsterne få et indblik i deres hverdag med maling på gulvet og igangværende arbejder. Der er lagt op til vidt forskellige oplevelser rundt i Nordsjælland, lyder det forud for weekendens kunstrunde.