Se billedserie -Vi fjerner ikke affald foran restauranterne, siger Mette Tolstrup - der her er på opgave med festivalens nye skralde-køretøj. Foto: Karl Erik Frederiksen

210 sørger for ren by under festival

Gribskov - 18. juli 2019 kl. 10:03 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Restauranterne, der tjener på Musik i Lejet, opfordres i år til at forbedre oprydningen efter deres mange gæster, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag:

I år er der blevet holdt møde med indehaverne af Tisvildelejes restauranter om afviklingen af Musik i Lejet. De ef her blevet opfordret til at gøre noget mere for oprydningen efter aftenens og nattens mange gæster, end det skete de to tidligere år foran et par af stederne, siger koordinatoren af Musik i Lejets Team Renhold, Mette Tolstrup, som står for den daglige oprydning på og omkring festivalpladsen samt byens hovedstrøg.

Mens Musik i Lejet står på, omdannes Hovedgaden til både gågade og udeservering. Flere caféer og spisesteder har sat borde og bænke ud på gaden, hvor der også er etableret flere barer. De tidligere år har disse steder været meget besøgt, dels af spisende gæster og dels af festivalgæster, som har taget et pittstop for at nyde et glas fadøl eller en drink på vej til og fra festivalen. De sidste par år har aftenens og nattens gæster efterladt sig tydelige spor i gadebilledet. Om morgen har der blandt andet ligget glasskår, plastikkrus og skodder på fortovet og gaden, mens den øvrige del af Hovedgaden har set pæn og opryddet ud.

- Vi forventer, at restauranterne selv sørger for at gøre rent efter de mange gæster. Derfor fjerner vores første oprydningshold, der begynder at gå gennem Hovedgaden klokken 06:00 om morgen, ikke glasskår og andet anfald foran restauranterne. Det må de selv gøre. Først bliver der kørt med en stor fejemaskine gennem hele gaden, hvorefter de frivillige hjælpere fjerner resten manuelt, siger Mette Tolstrup.

Team Renhold, der i år har femårs-jubilæum med stifteren Mette Tolstrup som leder, har i år 210 hjælpere. Det er cirka 20 mere end de to foregående år.

- Det skyldes, at vi i år skal bruge ekstra folk på pladsen, fordi vi i år forbedrer affaldssorteringen af plastik. Drikkekrus og andet PP-plast samt hård plast, som kan genanvendes, fyldes på specielle containere, mens det plastik, der ikke kan bruges i en ny produktion, ryger i andre containere. Musik i Lejet bruger i år almindelige drikkeglas i plastik. Til næste år skulle vi gerne have den ny type genanvendelige plastik-glas, som genanvendes efter vask, siger Mette Tolstrup.

I år deltager medlemmerne af to foreninger i oprydningen. Den ene er dykkerklubben Bundskraberen fra Gilleleje, som to gange om dagen fjerner eventuelt affald ude i vandet ud for festivalpladsen. Den anden forening er Annisse Boldklub, som møder op med medlemmer, der kan stå oprydningen opsamlingen af affald i Hovedgaden, på Stejlepladsen, i klitterne og på naturlegepladsen.

Team Renhold har fået lidt bedre udstyr end de har haft de tidligere år, så de hurtigere og lettere kan få fjernet det opsamlede affald fra gaden. Holdet har nu fået en lille elektrisk ladvogn, som kan rumme 300 kilo skrald. Holdet benytter desuden en stor lastbil til større mængder samt større stykker affald.

De fleste medlemmer af Team Renhold er voksne mennesker. Kun omkring 25 er under 18 år.

- Mange unge vil være med, men vores problem er, at unge under 18 år ikke må arbejde om natten, hvor vi har travlt med at holde pladsen fri for affald, siger Mette Tolstrup.