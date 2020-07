Artiklen: 21-årig nægtede at købe stoffer: Pushere stjal hans ur og kasket

21-årig nægtede at købe stoffer: Pushere stjal hans ur og kasket

Nordsjællands Politi modtog natten til lørdag klokken 01.43 en anmeldelse fra en 21-årig mand, der var blevet udsat for Gaderøveri på Helenekildevej i Tisvildeleje.

Den 21-årige forklarede politiet, at nogle havde forsøgt at sælge ham kokain, og da han takkede nej, truede de ham til at aflevere hans Gucci kasket og ur.