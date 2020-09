21-årig bilist standset med hash

Han fremstod ifølge politiet påvirket af hash, og derfor blev han taget til blodprøveudtagning for at fastslå, om og i hvilken grad manden var påvirket.

Den 21-årige blev desuden sigtet for at have lidt hash på sig, og politiet beslaglagde desuden 6.500 kroner i kontanter, fordi han havde gæld til det offentlige.