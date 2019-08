Kanutski har været på banen i mange år. Her et billede fra 2015. Foto: Allan Nørregaard

200 børn laver cirkus

Gribskov - 03. august 2019 kl. 18:24 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirkus Kanutskis 200 deltagere byder i år på magiske øjeblikke, klovnerier, samt masser af musik i årets forestilling.

Det er cirkusinstruktør Thomas Lykke, der igen står klar med en helt ny cirkusforestilling.

Ud af de 200 medvirkende fra Gribskov, er de ca. 90 artister, børn og unge.

- Det er en fornøjelse, at der er så mange børn og unge der gerne vil deltage i Cirkus Kanutski. Det er en ære, at få lov til at være cirkusinstruktør og arbejde med de medvirkende igennem årets forestilling, siger Thomas Lykke.

- De er enormt dygtige og meget engagerede. Det er et samarbejde, hvor vi i fællesskab finder den bedste vej og får det bedste ud af hvert cirkusnummer.

Bagved står de 110 øvrige deltagere i cirkus med en vigtig opgave. De sørger blandt andet for at gøre manegen og cirkusteltet klar, for rekvisitter, teknik, kiosken, boderne, tømme affald, lave mad og meget mere.

- Vi har mange »gamle cirkusdeltagere« med. Cirkus Kanutski er en tradition, man kan have svært ved at slippe. Vi kører efter et koncept - Alle Kan Noget - Alle er Gode til Noget. I cirkus behøver man ikke at have øvet sig på at danse eller være den bedste til at jonglere. Vi kan hver især noget vi er gode til og ved man endnu ikke hvad det er, så finder vi ud af det sammen.

Bing, Bong og Bertil

Årets cirkusforestilling består af 12 cirkusnumre og hele forestillingen varer ca. en time.

Efter forestillingen kan man opleve cirkuspladsen, hvor alle artisterne kommer ud og hilser på alle børnene og deres forældre. Der vil også være mulighed for at deltage i nogle af de aktiviteter der er i de forskellige boder. For eksempel kan man få lavet ansigtsmaling, ballondyr, få en Cirkus Kanutski ballon, spise pandekager, købe is, popcorn og meget mere.

Mød tryllekunstneren Magiske Merle, klovnerne Bing, Bong og Bertil, springerne »The Jumps«, maskotten Elefanten Elanutski og mange mange flere.

Det sker i det store cirkustelt på Ridebanevej i Helsinge, ved det store vandtårn.

Der er forestillinger

Fredag d. 9. aug. kl. 19.00 (premiere)

Lørdag d. 10. aug. kl. 12.30, 14.30 og 16.30

Søndag d. 11. aug. kl. 12.30, 14.30 og 16.30.

