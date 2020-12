20 milllioner til kystsikring: - Det løser ikke problemerne

Nordkysten skal sikres mod erosion i det store kystsikringsprojekt Nordkystens Fremtid, som nu modtager 20 millioner kroner i statsstøtte. Foto: Allan Nørregaard

Gribskov - 10. december 2020 kl. 11:16 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der er nu et tilskud på vej til projektet Nordkystens Fremtid, der skal sikre kyststrækningen i de tre kommuner Halsnæs, Helsingør og Gribskov. Miljøministeriet har meddelt, at Nordkystens Fremtid er blandt de projekter, der får del i de 39 millioner i kystbeskyttelsespuljen, der uddeles i år. Samtidig bliver puljen udvidet med nye 350 millioner kroner frem mod 2023. De bliver fordelt med ekstra 50 millioner kroner i 2021 og 150 millioner kroner i både 2022 og 2023.

Formand for udvalget udvikling, by og land, Pernille Søndergaard, er naturligvis glad for, at der bliver flere midler at søge fremover, men havde hellere set, at Staten havde påtaget sig ansvaret for kystsikringen.

- Jeg kan konstatere, at vi får 20 millioner ud af de knap 40 millioner i puljen, og jeg kan også konstatere, at regeringen har tilført 350 millioner kroner til en pulje til kystsikring, hvor Nordkystens Fremtid er et af de projekter, der har mulighed for at søge. Det er selvfølgelig positivt, så det er vi som udgangspunkt glade for. Men når det er sagt, skal man være opmærksom på, at det ikke alene er Nordkystens Fremtid, der kan søge puljen. Den kan også søges af andre. Og derudover koster Nordkystens Fremtid en halv milliard i hele perioden. Så med 350 millioner til flere projekter, har Staten stadig ikke påtaget sig det fulde ansvar, siger Pernille Søndergaard, der hele tiden har slået på, at hun anser kystsikring som en statslig opgave, fordi mange får gavn af kysterne ud over dem, der bor i umiddelbar nærhed.

Hun anfører også, at de 20 millioner skal deles mellem de tre kommuner - og at initialfodringen alene i Gribskov kommer til at koste knap 74 millioner kroner. Regningen for dette deles mellem grundejere i første række og kommunen. Kommunen tager 75 procent af regningen og grundejerne 25.

I Halsnæs er borgmester Steffen Jensen godt tilfreds:

- Når der er en pulje på 40 millioner kroner, og vi står til 50 procent af den, er det rigtig fint og tilfredsstillende. Det betyder noget for både kommuner og lodsejere. Oveni er jeg glad for, at de fremtidige puljer også bliver lidt størrre, og vi får mulighed for at søge mere tilskud senere. Vi skal ikke straffes, fordi vi tilfældigvis er kystkommuner, og målet er som i Jylland, at vi kan få et fast tilskud, så det er lige for alle, men det er jo ikke sikkert at det bliver sådan, siger han.