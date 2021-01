20 medarbejdere smittet på ét plejehjem

Der er stadig mange smittede på de to kommunale plejecentre. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Gribskov - 12. januar 2021 kl. 17:25 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der er stadig ikke dæmmet op for smitten på Helsingegården og Trongården. På nuværende tidspunkt er der fem borgere og hele 20 medarbejdere, der er syge eller isoleret på Trongården, mens tallet for Helsingegården er otte borgere og tre medarbejdere.

Når så mange medarbejdere er sat ud af spillet, kan det mærkes, lyder det fra centerchef i Gribskov Kommune, Mette Bierbaum.

- Vi tester hver uge for at spore og inddæmme smitten. Det udfordrer vagtplanen, det er klart. Men vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at driften hænger sammen. Men det er en daglig udfordring, og det er noget, vi følger meget tæt, siger hun.

I foråret var de to kommunale plejecentre forskånet for smitteudbrud, og man nåede langt hen i efteråret, før smitten nåede ind på de to centre.

Et regulært udbrud

- Det er fantastisk, at vi er kommet så godt igennem, at det først er nu, vi har et reelt udbrud. Det har vi ellers været forskånet for. Vores ledere og medarbejdere er dygtige til at arbejde i det her, siger Mette Bierbaum.

Begge steder er der indført besøgsforbud, som betyder, at én nærmeste pårørende må komme på besøg i beboernes egen bolig. Også på Bakkebo i Gilleleje, er der indført besøgforbud. Her er der to borgere og én medarbejder, der pt. er konstateret positiv med covid-19.

De seneste smittetal fra SSI viser, at der har været 115 tilfælde den seneste uge i Gribskov.

I næste uge kan man blive testet for coronavirus i Gribskovhallen i Græsted. Her kommer regionens mobile enhed nemlig på besøg og sætter et midlertidigt testcenter op. Det er en PCR-test med svar inden for cirka 48 timer.

Husk sundhedskort

Man kan blive testet den 18., 20., 23., 25. og 27. januar fra klokken 10 til 16.

Testen foregår inde i hallen og aldersgrænsen er 2 år. Børn under 15 år skal have en voksen med. Det er uden tidsbestilling, så man møder bare op. Husk sundhedskortet.