18.000 besøgte Veterantræf

Gribskov - 25. maj 2018 kl. 04:22 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De er glade i Græsted Veterantræf. Rigtig glade. Årets veterantræf er netop overstået, og derfor er det tid til at gøre status.

Og der er god grund til, at de glæder sig. 18.000 personer lagde nemlig vejen forbi træffet i løbet af de tre dage, det fandt sted. Det inkluderer solgte billetter, udstillere og frivillige og er cirka 4000 flere end sidste år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er langt over sidste år. Vi har blandt andet haft markant flere udstillere i år, og det sætter vi selvfølgelig pris på. Der har også været langt flere gæster. Men det her tal er måske ikke så vigtigt. Det handler mere om, om vores gæster har det godt, og det tyder tallene jo på. Det vigtige er, at vi får hørt, hvad publikum siger, og det får vi gjort. Det er vigtigere end alt mulig andet, lyder det fra Pernille Albjerg Sørensen fra Veterantræf-bestyrelsen.

Lørdag fandt den store åbning sted ved tale fra borgmester Anders Gerner Frost (NG) og optræden fra Helsingør Pigegarde, som satte gang i løjerne.

- Søndag skete der et eller andet, og folk kom kørende hele dagen. Der kom vi i mål med de tal, vi gerne ville have. Det var helt klart den største dag. Det er vigtigt, at man kan se, at vi udvikler os, og det, publikum udmelder, er, at vi er meget alsidige og har noget for alle aldre. Vi har ramt spot on og er på vej den rigtige vej, siger Pernille Albjerg Sørensen.

Hun og den øvrige bestyrelse er særdeles tilfredse med besøgstallet, også når man tager i betragtning, hvad der ellers foregik i løbet af pinsen, der bød på royalt bryllup i England og Royal Run.

- Vi er rigtig glade, men det betyder ikke, at vi ikke skal gå i tænkeboks. Det nye træf er allerede på tegnebrættet. Vi har stadig nostalgien og mekanikken, og jeg har hørt flere folk sige, at det var det bedste træf nogensinde, siger hun.

Veterantræffet blev efter træffet i 2016 delt i to, så der også er et lignende arrangement i Hundested under navnet Timewinder. Et år før splittelsen- i 2015- besøgte 25.800 Græsted Veterantræf.