Der er kommet et udsalgsskilt på ellers eksklusive Haregabgaard ved Esbønderup Skovhuse, der ifølge Boliga.dk ellers har været Danmarks dyrest udbudte ejendom. Med en rabat på 12 millioner kroner kan ejendommen nu erhverves for 68 millioner kroner. Foto: Ivan Eltoft Nielsen

17 mio. kr. i rabat på landets dyreste ejendom

En rabat på 17 millioner kroner vil måske få de fleste til at tænke, at sælger så rent faktisk vil ende med at betale køber penge for at overtage sit hus. Men sådan er det ikke helt fat.