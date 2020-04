16-årig udsat for røveri: Truet og slået på gaden

Helsinge: En 16-årig ung mand fra Helsinge blev tirsdag aften klokken 22.15 udsat for et gaderøveri på Gadekærvej i Helsinge. Den unge mand har forklaret, at han kom gående på vejen, da han blev indhentet af to mænd, som truede ham og slog ham i ansigtet flere gange, så han efterfølgende udleverede sin taske sin dem. De to mænd beskrives som henholdsvis cirka 180 centimeter høj, slank, dansktalende, mørkklædt og maskeret, mens nummer to beskrives som lavere og kraftigere end førstnævnte, mørkklædt, dansktalende og maskeret. En af mændene havde en kasket på.