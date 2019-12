16-årig såret af knivstik

En 16-årig dreng blev natten til mandag indlagt på sygehuset med et knivstik i armen og to i låret.

Det skete efter et opgør mellem en gruppe unge ved Gilleleje station kl. 23.33. Den 16-årige blev hjulpet af en togpassager, der stod og ventede på toget. Passageren gav førstehjælp og snørede den 16-åriges arm og lår til for at stoppe blødningerne.

Meldingen fra lægen på skadestuen er dog, at stiksårene er overfladiske, og den unge mand var ikke i livsfare.

Nordsjællands Politi har efterforsket sagen hele natten og klokken 02.55 blev en anden ung dreng på 16 år, anholdt. Han er mistænkt for at have ført kniven. Politiet er dog i gang med at finde og afhøre de andre unge, der var til stede, for at komme nærmere på omstændighederne.