Politi og teknikere brugte lang tid på at undersøge omgivelserne ved den dø,tes bopæl på Løgelandsvej ved Helsinge. Foto: Karl Erik Frederiksen.

15 års fængsel for drab og narko

Gribskov - 13. marts 2020 kl. 12:59 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 50-årige Henrik Verdun Hansen blev ved retten i He4lsingør fredag i dømt 15 års fængsel efter at være blevet kendt skyldig i at have dræbt den jævnaldrende Lars Halvpor Hermansen med skud fra et haglgevær den 18. september 2018, er også kendt skyldig i medvirken til narkohandel i stor stil.

Han er kendt skyldig i at have opbevaret ikke under syv kilo amfetamin med henblik på overdragelse til et større antal mennesker. De syv kilo er mindre end det kvantum, han var tiltalt for. I anklageskrifte var anført 16 kilo, hvoraf politiet under ransagningen på og omkring den tiltaltes bolig og værksted på en landejendom på Løgelandsvej ved Helsinge fandt 1,995 kilo nedgrav et. Inde i boligen blev der desuden fundet to poser amfetamin med henholdsvis 275 og 22 gram amfetamin. Han er ligeledes dømt for at være i besiddelse af i alt 760 gram skunk, som politiet fandt på ejendommen.

Prisen på gadeplan for både amfetamin og skunk ligger i følge flere hjemmesider for tiden på mellem 60 og 75 kroner pr. gram.

Henrik Verdun Hansen er desuden blevet dømt skyldig i ulovlig våbenbesiddelse ved i flere år op til drabet, at have været i besiddelse af drabsvåbnet, et jagtgevær af mærket Valmet samt 57 jagtpatroner kaliber 12. Både gevær og patroner fandt politiet i en plastsæk, der var gravet ned i skovbrynet til Valby Hegn.

Politi og teknikere måtte bruge mange dage på at undersøge ejendommen på Løgelandsvej. Først den 28. oktober 2018 - 10 dage efter, at den 50-årige blev varetægtsfængslet som sigtet for drabet samt besiddelse af et stort kvantum narko, blev liget af Lars Halvor Hermansen fundet. Det var gravet ned et sted lige uden for huset, hvor der før havde været et lille havebassin. Den dømte havde først svøbt den dræbte ind i basindugen, inden han blev skubbet ned i hullet, hvor han blev tildækket med en madras og derefter et lag beton, inden der tilsidst var lagt muldjord henover og anlagt et bålsted.

Selv om mange politihunde medvirkede i undersøgelserne kunne de ikke snuse sig gennem betonlaget. Det var først, da politiet af andre beboere på ejendommen fik oplyst, at der tidligere havde været et lille bassin foran huset, at Lars Halvor Hermansen blev fundet.

Han var sidst set i live den 19. september samme år. Politiet udsendte efterlysninger på ham flere gange. Der blev i efterlysningerne udtrykt mistanke om, at han var offer for en ulykke eller forbrydelse. Mistanken blev forstærket af, at politiet den 4. oktober fandt hans bil - en sort Seat Altea årgang 2007 - på Krathusvej mellem Frederiksborgvej og Bagsværd Sø i Bagsværd, hvor den også var blevet set fem dage tidligere.

Bilens registreringsnummer var i forvejen opført i politiets system efter en episode ved Ganløse den 5. juni, hvor Lars Halvor Hermansen blev standset af en politipatrulje, fordi han kørte i sin bil tydeligt påvirket af euforiserende stoffer. Han fik ved den lejlighed administrativt inddraget sit kørekort - en afgørelse, som han var så utilfreds med, at han ønskede den prøvet i retten. Sagen var berammet til et retsmøde i Hillerød 31. oktober - tre dage efter, at politiet havde fundet ham nedgravet på Løgelandsvej.

Både den dræbte, der boede på Skovgårdsparken i Birkerød, og hans drabsmand brugte selv stoffer. Det kom frem under det første af de i alt 10 retsmøder, der har været berammet i sagen. De havde også handlet med stoffer indbyrdes. Ved det første retsmøde omlyste den 50-årige, at han var kommet til at skylde Lars Halvor Hermansen penge. I første omgang drejede det sig om 30.000 kroner, men da han ikke betale beløbet, blev der lagt en »dummebøde« på 70.000 kroner oven i.

I samme retsmøde erkendte han at have afgivet det dræbende skud mod Lars Halvor Hermansen, men det var sket ved et uheld, forklarede han. Det var nemlig Lars Halvor Hermansen, der startede med at true ham med det ladte gevær, og da den nu dømte fravristede ham geværet, faldt han over en stige, så det gik af, forklarede han.

Med den dom, som nu er afsagt i Helsingør, har retten underkendt den forklaring. Henrik Verdun Hansen har under hele retssagen været beskyttet af et navneforbud.