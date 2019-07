Foto: Mik. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

15-årig voldtaget på offentligt toilet

Gribskov - 09. juli 2019 kl. 02:58 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten troede mere på en forulempet pige end på den tiltalte, som påstod, at hun frivilligt var gået med til samleje på et offentligt toilet.

En nu 17-årig dreng fra Gilleleje er ved retten i Helsingør dømt skyldig i at have voldtaget en et halvt år yngre pige på et offentligt toilet på Gilleleje Strandvej.

Voldtægten fandt sted for et år siden, hvor den dømte var 16 og pigen var 15.

Den dømte gav i retten udtryk for, at pigen frivilligt var gået med ind i på toilettet, hvor han i følge anklageskriftet dels havde befølt hende, og dels trukket hendes trusser ned, inden han gennemførte et samleje, mens han holdt hende fast om nakken.

I følge anklageskriftet sagde hun, at han skulle lade være, og forsøgte uden held at trække sine bukser op igen. Hun havde blandt andet sagt, at »hun ikke havde lyst lige nu, men hellere en anden dag«, samt på andre måder forsøgt at overtale ham til at lade være.

Drengen bekræftede, at de havde dyrket sex, men benægtede, at han havde gjort noget imod hendes vilje.

Det blev under sagen oplyst, at pigen og drengen kendte hinanden fra en fest, som de begge havde været til et halvt år tidligere. Episoden blev anmeldt 6. august sidste år efter at hun havde opsøgt Center for Voldtægtsofre i Hillerød.

Retten tilsidesatte drengens forklaring om, at alt, der var sket mellem ham og pigen, var sket frivilligt og uden brug af vold. Dommerne lagde tillige til grund for dommen, at pigens forklaring fremstod troværdig, og at hendes forklaring blev understøttet af vidneudsagn.

Den dømte undgår almindelig fængselsstraf, men idømmes en ungdomssanktion. Den indebærer, at han først skal underkaste sig en struktureret, kontrolleret og social-pædagogisk behandling i 18 måneder. Den skal i første omgang finde sted på en godkendt døgninstitution, hvor maksimalt de 12 måneder kan tilbringes på en lukket afdeling. Han skal desuden i to år være under tilsyn af de sociale myndigheder og være villig til at underkaste sig de social-pædagogiske tiltag, de pålægger ham.

Han blev desuden dømt til at betale pigen en erstatning på 60.000 kroner.