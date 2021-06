15-årig sigtet: Kørte ind i patruljevogn

Den 15-årige kom ikke umiddelbart alvorligt fysisk til skade, men der blev for en sikkerheds skyld tilkaldt en ambulance til at tilse ham.

Derudover blev den 15-åriges far også kaldt til stedet, og da han var ankommet, blev den 15-årige sigtet for at køre på knallert uden hjelm samt for ikke at have standset sin kørsel, selvom en anden patrulje havde gjort tegn hertil.

Endelig skal han muligvis også sigtes for at have kørt på en konstruktivt ændret knallert, idet knallerten formentlig var tunet - dette skal nu undersøges nærmere.