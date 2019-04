Se billedserie Malou Milton er klar til at indtage tv-skærmene rundt om i de danske stuer, når Voice Junior får premiere 20. april. Foto: Allan Nørregaard.

13-årigt talent klar til tv

Gribskov - 15. april 2019 kl. 14:39 Af Camilla Nissen

Sangskriver, sanger og musiker - og nu også deltager i årets udgave af Voice Junior. Det er altsammen noget, som blot 13-årige Malou Milton fra Gilleleje kan skrive på sit cv.

- Jeg har altid gerne villet være med i Voice Junior - siden jeg var helt lille. Så i år meldte jeg mig til programmet, og de ringede efter kort tid og lavede nogle interview med mig. Jeg var med i en mini-workshop, hvor jeg sendte en sang ind, og så kom jeg med i konkurrencen, siger en smilende Malou Milton, der bruger et frikvarter på Gilbjergskolen, Rostgårdsvej på at mødes med avisen og fortælle lidt om at være med i et tv-show for de helt unge talenter mellem 8 og 14 år.

Hun kan se tilbage på en travl og spændende tid med øvedage og optagelser.

- Efter jeg fik at vide, jeg var kommet med, var jeg til øvedage, lydprøve og optagelser. Det var en travl periode, hvor jeg ikke var så meget i skole. Men skolen synes bare, det er spændende, og det gør mine klassekammerater også. Jeg kom så videre til første runde, hvor jeg skulle synge over for dommerne, siger Malou Milton, der naturligvis ikke kan røbe, om hun går videre i konkurrencen. Det må man følge med på Kanal 5 for at finde ud af.

I de første fem programmer sidder de tre coaches Mette Lindberg, Joey Moe og Wafande alle med ryggen mod deltagerne, så de udelukkende har børnenes stemmer at bedømme deres optræden på. Ved at trykke på en knap og vende stolen mod sangeren, giver de tre coaches børnene mulighed for at fortsætte i konkurrencen og vælge, hvilket af de tre hold, som de gerne vil tilhøre.

- Jeg synes, de tre dommere laver god musik, og at de er søde. Det er en mærkelig følelse at stå over for tre kendte mennesker, som roser én, siger Malou Milton om den oplevelse.

Altid sunget

Allerede som helt lille vidste Malou, at hun ville synge og spille musik.

- Jeg har altid godt kunnet lide at synge, og jeg begyndte at skrive sange sammen med min onkel, der er samme alder som mig, da vi var otte-ni år. Vi skrev sange til MGP og lavede musikvideoer. Jeg fik en guitar i 12-års fødselsdagsgave og så har jeg spillet nonstop siden, siger hun.

Hun håber, at hun som voksen kan leve af sin musik. Sangtalentet ligger da også til familien. Hendes onkel og moster, Casper og Christine Milton, er begge sangere. Christine Milton har medvirket i talentkonkurrencen Popstars.

- Der er mange musikere i min familie. Min morfar og min onkel på 17 spiller også guitar. Og min onkel på 13 år var også med i Voice Junior, da han var ni år, fortæller hun.

Malou Milton kan nu gå og tælle ned til premieren den 20. april klokken 20, hvor første program af Voice Junior ruller over skærmen.

- Jeg har slet ikke set mig selv optræde, jeg får det først at se, når det kommer på tv. Jeg regner med at holde sleep over med mine veninder og se det sammen med dem. Det er nervepirrende og sjovt, at hele Danmark kan se én på tv, siger hun.