3D-printerne på Gribskov Kommunes biblioteker har arbejdet på højtryk for at skabe visirholdere. Foto: Per S. Hansen.

1200 visirholdere skabt på printer

Gribskov - 04. maj 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

3D-printerne har ikke stået stille på bibliotekerne den seneste tid. De er blevet brugt til at fremstille visirholdere, som personalet på Gribskovs plejecentre kan bruge som en del af de værnemidler, der skal til, for at beskytte sig mod coronavirus.

Også seks borgere har ladet deres printere køre løs de seneste uger, så der i alt er blevet fremstillet 1200 visirholdere, som nu er bragt videre til plejecentrene.

- Det er fantastisk at se den gejst og den vilje, der er til at hjælpe, lyder det fra biblioteksmedarbejder Martin Utzon, som koordinerer produktionen og indsamlingen af visirholderne.

Nu kan han og printerne holde en lille pause, da plejecentrene kan klare sig et stykke tid. Visirholderne kan nemlig bruges flere gange.

En visirholder er den plastikbøjle, som holder et klart skjold, der beskytter ansigtet. Skjoldet er en god, gammeldags »transparent« - altså et stykke gennemsigtigt plastik i A4-størrelse. Mens selve holderen kan bruges flere gange, kan plastikskærmen kun bruges én gang. Visiret holdes på plads med gammeldags bukse-elastik på 4-6 millimeter. Og den type elastik har borgerne også vist sig behjælpelige med at skaffe efter en facebook-efterlysning blev sendt ud. I alt 23 personer donerede elastik, så der nu er nok til et stykke tid.

- Der er et sammenhold omkring denne her krise. Og der er noget at blive eftertænksom over. Hvor tit er det lige, vi står i en situation, hvor bukse-elastik gør en forskel? lyder det fra Martin Utzon.

Samarbejdet om visirholderne giver bibliotekerne håb om, at 3D-print og andre nye teknologier kan nå ud til et endnu bredere publikum, fordi det nu er tydeligt, hvad potentialet er. den dag bibliotekerne må åbne igen, kan borgerne selv komme og prøve kræfter med både 3D-print, laserskærere, robotter og anden hardware, man kan programmere. På Helsinge Bibliotek planlægger man endda at etablere et helt nyt "makerspace" (et værksted med avanceret IT-udstyr) og danne en forening omkring det

Gribskov Biblioteker har i alt 18 3D-printere, som vil blive tilgængelige både på Helsinge Bibliotek, men også i Græsted og Gilleleje.