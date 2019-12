Se billedserie Boligblokkene på Troldebakkerne kommer til at minde om de blokke, som i øjeblikket opføres på Møllebakken midt i Helsinge, siger projektudvikler Tonny Skarby. Foto: Karl Erik Frederiksen

110 lejeboliger i det åbne land

Gribskov - 23. december 2019 kl. 10:02 Af Karl Erik Frederiksen

Gribskov byråd begynder at nu at fravige intentionerne fra arkitektkonkurrence om byggeriets karakter i Helsinges nye bydel, Troldebakkerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Inden for to år vil de første beboere begynde at flytte ind i fire store boligblokke, der nu planlægges opført i Helsinges nye bydel Helsinge Nord eller Troldebakkerne, der ligger mellem den gamle byzonegrænse Helsingørvej og Laugø. Gribskov byråd har nu givet grønt lys til, at et nystiftet aktieselskab Furesø Properties A/S kan arbejde videre med planerne om at opføre i alt 110 lejeboliger på et areal på 12.555 kvadratmeter.

På flere lukkede møder har fagudvalg og Gribskov byråd drøftet planerne for et arealet, der ved første udbudsrunde ikke var nogen køber til. Da det i september i år blev sendt i udbud igen bød Furesø Properties A/S på arealet med den klausul, at det skulle være muligt at opføre boligblokke med lejeboliger. Begge parter har nu skrevet under på handlen.

- Vi kan derfor gå i gang med at planlægge byggeriet. I øjeblikket har vi udbudt arkitektarbejdet til nogle firmaer. Det vil formentlig betyde, at vi har de endelige planer klar i løbet af februar, siger Tonny Skarby, der er projektudvikler for køberne.

- Vi forestiller os, at det bliver muligt at opføre fire boligblokke med i alt 110 lejeboliger. Det er der i princippet ingen problemer med, fordi det i den overordnede lokalplan for området muligt at bygge op i tre og fire etager. Det vil vi udnytte, siger Tonny Skarby.

Den overordnede rammelokalplan, der blev vedtaget i 2018, er lavet i samarbejde med arkitektgruppen EFFEKT, der i 2016 vandt arkitektkonkurrencen om rammerne for byggeriet. I følge planen kan der opførtes cirka 700 boliger på hele området, som inddeles i 24 klynger fordelt jævnt mellem vådområderne i det kuperede landskab. Hver klynge kan i følge planen rumme mellem 14 og 48 boliger.

Fælles for alt byggeri skal i følge rammeplanen være, at det opføres i klyngeform, så alle beboere bliver naboer til naturen. Om etagebyggeri hedder det, at det maksimale antal etager normalt skal være tre med en samlet højde på 10 meter. Punktvis skal det dog være muligt at gå op i fire etager og en bygningshøjde på 12 meter, hedder det.

- Vi kommer altså til at fravige rammelokalplanen på visse punkter. Hvis man skal sammenligne vores tanker om, hvordan byggeriet skal se ud, med eksisterende boligblokke i Helsinge, vil jeg mene, at vores byggeri kommer til at minde mere om det igangværende byggeri på Møllebakken end boligblokkene i Kongensgave, siger Tonny Skarby.

- De mindste af de 110 lejeboliger bliver på 65 kvadratmeter, de største på´110. Da vi foreløbig kun er i projektfasen, kan jeg endnu ikke sige noget om den forventede husleje. Hvis alt går som planlagt, vil lokalplanen for klyngen være godkendt om mellem seks og otte måneder. Derefter vil det tage mellem 12 og 16 måneder at gennemføre byggeriet, siger Tonny Skarby.