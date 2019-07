Se billedserie Linus Svendsen og Christian Gerner Frost har allieret sig med Henrik Møllers kameler og æsel fra Dronningmølle - dem kan man se i manegen. til sommerens forestillinger. Fotos: Anders Gerner Frost

11-årige direktører inviterer til audition

Gribskov - 05. juli 2019 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver stur stur nummer i Cirkus Mondolino denne sommer. Med et flyvende tæppe, kamel og æsel samt hunden Bongo - og så selvfølgelig alle artisterne.

Bag det hele står de to bedstevenner de 11-årige Linus Svendsen og Christian Gerner Frost, som begge er bidt af cirkusbacillen og nu inviterer andre til at være med.

Denne søndag klokken 13 er der audition i Bagerens Baghave ved Bagerstræde i Tisvildeleje, bag Brød og Vin.

Herfra udgår nemlig de to drenge. De er sønner af henholdsvis borgmester, ejendomsmægler Anders og Stine Gerner Frost og vognmand Simon Svendsen og Rikke. Sammen ejer de to familier bageren - og nu følger sønnerne altså i iværksætterfamiliernes fodspor.

- Til audition på søndag skal man komme, hvis man kan noget specielt, man godt vil vise frem, forklarer cirkusdirektør for Cirkus Mondolino, Christian Gerner Frost.

- Men man må også gerne komme til audition, hvis man ikke har et særligt nummer. Så kan man sælge pop-corn og hjælpe med teltet.

Gør folk glade

Der har tidligere været cirkus under de to cirkusdirektørers ledelse. Det var i 2017 i et telt, som Christian Gerner Frost havde fået i gave. Men denne gang bliver det både større og vildere. De to har - sammen med Rabarbergården og Kildegården - investeret deres sparepenge i et telt, der rigeligt kan rumme de 50 mennesker, der kan være til hver forestilling. Teltet er tidligere benyttet af unge socialister, som havde rom- og cigarbar på Roskilde Festival.

- Ideen kom på den måde, at vi fik telt op i baghaven og så sagde Linus: Skulle vi ikke lave en forestilling?, forklarer Christian Gerner Frost,.

Christian Gerner Frost har været fascineret af cirkusverdenen, nærmest siden han var baby.

- Det er en tradition, at min farmor tager os med i cirkus. Da jeg var helt lille, jeg var vist to år, var jeg med for første gang. Og så havde de aftalt, at hvis jeg begyndte at græde, skulle de skiftes til at gå ud med mig. Men jeg sad helt stille gennem hele forestillingen. Og siden har jeg været vild med det. Det er noget med stemningen og musikken - og det at gøre folk glade, siger cirkusdirektøren.

Selv elsker han elefanter - men de findes ikke længere i cirkus. Til gengæld har de to drenge via lokale kontakter fået en aftale i stand med en kamel og et æsel fra Henrik Møller, Dronningmølle. De skal være med i forestillingen. Og det bliver Christian, der skal op og stå mellem puklerne.

Udover kamel, æsel - som Linus søster Sophia skal lave numre med - og Gerner Frost farmorens hund Bong - vil der blive masser af andre numre. Blandt andet et meget mystisk flyvende tæppe og artisteri af forskellig slags. Og så selvfølgelig cirkusdirektørerne, som optræder efter forskrifterne i høj hat, jakkesæt og alt hvad til faget hører - når de da ikke giver den som klovne i manegen

Cirkusdirektør Linus Svendsen var, da vi lavede interviewet, på festivalen Vilde Vulkaner, så vi kunne ikke spørge ham om, hvad der videre skal ske, men Christian Gerner Frost er ikke i tvivl.

- Jeg håber, cirkus også bliver noget, jeg skal arbejde med i fremtiden, siger han.

Borgmesterfar, Anders Gerner Frost, er stolt af de to drenge:

- Det er nok iværksættergenet fra familierne, vi har givet dem med. Vi er ikke en 8-4 familie, som sidder og kigger på hinanden. Det er noget med at sætte i gang, gøre andre mennesker glade og skabe en god stemning, siger Anders Gerner Frost.

- Og de to drenge får travlt. I denne uge skal de træne lørdag, søndag er der audition og så er der en masse arbejde med telt, rekvisitter og bænke. Men det er da fantastisk, de gør det her, i stedet for at kigge ned i en i-pad.

Udover de to direktører er det planen, at to søstre også er med. Otteårige Rikke fra Svendsen-familien og fireårige Selma, som er Christians lillesøster - samt hvem, der nu møder op til audition i Bagerens Baghave denne søndag.

Selve forestillingerne - to af slagsen - finder sted ved Kildegården i uge 29 i Tisvildeleje, tirsdag den 16. juli. Cirkusteltet er en investering, som de to drenge har foretaget sammen med Kildegaarden og Rabarbergården, der planlægger at bruge teltet, i forskellige events, når det ikke er cirkustid.