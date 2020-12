10.000 julelys tændes i en mørk tid

1. søndag i advent kunne Kvicklys direktør, John Byrian, sætte strøm til butikkens hidtil flotteste juleudsmykning, og nu bidrager over 10.000 julelys på facaden til at skabe julestemning for kunder og Helsinges borgere i den mørke tid.

- Det er på flere måder en mørk tid. Corona-pandemien har betydet, at december i år er blevet lidt mindre sjov og social, end vi havde ønsket os her i butikken. Vi ville meget gerne igen have haft butikken fyldt med børnenes julesokker og andre hyggelige ting, men i disse tider, hvor vi skal holde igen med at samles for mange ad gangen, er vi nødt til at vente til mere gunstige tider. Derfor har Helsinge Brugsforening besluttet, at vi vil bidrage med alt det, vi kan lige nu - og det er at give kunderne og borgerne en juleudsmykning, der er flottere end noget, vi har set tidligere, siger John Byrian i en pressemeddelelse.