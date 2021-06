100 ekstra kilometer: Forening vil fordoble populær rute

Se billedserie Her ses det foreløbige udkast til de nye ruter, som gør pilgrimsruten til en ring: Den nye rute ses med orange linje, der går fra Tisvilde op langs kysten og ned til Esbønderup og dertil ruten ved Gribskov der går ned til Hillerød.

Gribskov - 19. juni 2021 kl. 10:14 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Nu vil foreningen bag pilgrimsruten, der går fra Esrum til Tisvilde, udvide med 100 kilometer langs kysten samt skabe en forbindelse til Hillerød by.

- Visionen i vores lille, frivillige forening er at skabe store oplevelser med natur og kultur i Nordsjælland, og hvis oplevelsen gennem Nordsjælland skal blive fuldendt og sammenhængende for den, der vandrer - både den lokale og gæsten - skal vi have den nuværende rute udbygget. Vi mangler hele kyst-delen af Nordsjælland, lyder det fra Rigmor Westh Baagøe, formand for foreningen Esrum-Tisvildevejen

Hvis udvidelsesplanen lykkes, vil det betyde, at vandre­ruten bliver dobbelt så lang, som den er i dag. Drømmen er at kunne afmærke de ekstra 100 kilometer fra Tisvilde op langs kysten - med "afstikkere" ind til landsbyer - ind til Dronningmølle og derfra ned til Esrum, hvor ruten begynder i dag.

- Landsbyerne, der ligger trukket lidt ind i landet, mener vi er oversete perler - som fortjener at blive løftet frem i lyset og blive en del af en større sammenhæng og de oplevelser, som Nordsjælland kan levere.

En ring af oplevelser

En udvidelse vil betyde, at pilgrimsruten altså danner en sammenhængende ring med den nuværende rute som nederste del og de nye 100 kilometer som øverste nordlige del.

- Vi skal have dannet en ring, så man kan gå i fem dage gennem Nordsjælland og opleve alt det natur og kultur - den som er meget kendt, men også den glemte. Vi gør både meget ud af at formidle det, som ikke så mange kender, og det, som vi alle bør kende, som Melbys Overdrev og Esrum Kloster, siger Rigmor Westh Baagøe, der fortæller, at det ikke ligger endeligt fast, hvor ruten præcist skal løbe.

- Vi medtager lokalsamfundene, og hvis de har lokale stier, som de arbejder med, så tager vi udgangspunkt i dem.

Landsbyformidling

En udvidelse af ruten vil betyde, at vandreren vil blive ført gennem i alt 18 landsbyer - primært i Gribskov Kommune.

- Det er involvering af mange nye lokalsamfund, siger Rigmor Westh Baagøe.

- Vi har brugt tid på at udpege seværdighederne både hvad angår kultur og natur, men også erhvervsliv og stærke lokalsamfund, hvor det giver mening, at ruten går igennem - fordi det både er godt for landsbyen og gæsten.

Et eksempel er landsbyen Laugø, hvor en gård sælger hjemmelavet is, der er en smedje, og smuk natur ikke mindst.

- På den måde har du i lillebitte Laugø erhvervsliv, det kulturhistoriske i at få formidlet smedjenes håndværk og naturen. Der kigger vi på landsbyer som unikke formidlingsenheder, fotæller Rigmor Westh Baagøe.

Et positivt pres

Foreningen går meget op i, at gæsten ikke blot skal sove og spise i landsbyerne.

- Vi prøver at facilitere, at der sker en udveksling. At vi, der bor i landsbyer, kommer til at indgå i dynamiske sammenhænge med gæster. Vi tror, det bidrager med dynamik i landsbyerne og styrker det lokale erhvervsliv, siger formanden.

- Hvis vi fylder Nordsjælland med vandrere, vil landsbysamfundene langsomt udvikle sig i retning af at blive mere attraktive at bo og være i. De er utroligt smukke og spændende - det er simpelthen at få det løftet frem i lyset.

For eksempel er der langs den nuværende rute landsbyen Mårum, hvor der er mange lokale, der er begyndt at drive bed & breakfast, fortæller Rigmor Westh Baagøe.

- Den langsomme stigning i efterspørgslen skaber et positivt pres så at sige.

By-forbindelse

Ud over den store udvidelse langs nordkysten vil foreningen også gerne lave en mindre udvidelse mod syd i form af to ruter, som forbinder den nuværende rute med Hillerød by.

- Så vi kan få mulighed for, at folk kan komme med toget fra byen til Slotspavillonen St. og gå gennem slotsparken og direkte ud i det nordsjællandske landskab, siger Rigmor Westh Baagøe.

Derudover vil en sådan udvidelse også medføre en forbindelse mellem byen og Tipperuphus - et tidligere skovløberhus, som foreningen er ved at istandsætte til et nyt mødested for friluftsfolket.

Tipperuphus ligger halvvejs på den nuværende rute lige i kanten af Solbjerg Engsø ved Gribskov og skal som "Naturens forsamlingshus" byde på café, overnatningssted for vandrere og fomidling af natur og kultur.

Foreningen er i gang med at søge midler til at kunne forlænge ruten, for der skal findes penge til bl.a. at lave afmærkninger.

- Vi søger midler hos forskellige fonde og håber, at vi i samarbejde med de tre kommuner - som den løber igennem nu - kan få afmærket de nye kilometer, siger formanden.

Og hvis alt går godt, så håber foreningen, at den nye rute vil være klar til sommeren 2022.