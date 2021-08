Se billedserie Produktionen af varmtvandsbeholdere er fortsat placeret i Helsinge. Billedet her er fra 70'erne eller 80'erne.

100 år med varmt vand

Gribskov - 08. august 2021

Når man tager et bad eller vasker op, er det ikke usandsynligt, at vandet bliver varmet af en METRO THERM-vandvarmer. Helsinge-virksomheden har i mange år leveret det varme vand til mange husstande, og kan nu fejre 100 års jubilæum. I den anledning skriver virksomheden på hjemmesiden, at "det er måske lidt flot at sige, at Jørgen Christian Jørgensen opfandt det varme vand. Men vi tør vi godt sige, at vores grundlægger har en pæn del af æren for, at tusindvis af danskere hver dag kan tage et varmt brusebad og holde varmen i de kolde vintermåneder."

Virksomheden opstod i 1921 i indre København, hvor Jørgen Christian Jørgensen begyndte at sælge eldyppekogere og buelampekul fra sin lejlighed. I 1940'erne blev den første varmtvandsbeholder sendt på markedet fra METRO THERM, og disse produceres stadig - dog i mere avancerede udgaver. Men hemmeligheden bag 100-års jubilæet er også, at virksomheden har formået at følge med tiden og udvikle produkterne, så de passer til nutiden, lyder det fra nuværende direktør, Michael Kanstrup Jensen.

Derfor er virksomheden også begyndt at satse på produktion af varmepumper for at blive en del af den grønne omstilling.

- Der er ikke ret mange virksomheder som lykkes med at blive 100 år gamle. Og i industriproduktion skal man være i stand til hele tiden at følge med tiden. Man skal have de rigtige produkter, ellers dør man. En sjov ting er, at en vigtig del af produktionen tidligere har været gruekedler, og var man blevet ved med at producere dem, havde vi nok ikke været her i dag. På samme måde nu - hvis vi ikke kommer ind i varmepumpe teknologien kommer vi ikke til at vokse - derfor sætter vi ind på den udvikling. Men det betyder ikke, at vi lader de gamle produkter i stikken, siger Michael Kanstrup Jensen.

Således er vandvarmerne stadig et af kerneprodukterne, men med den tilføjelse, at maj måned i år var den første måned, hvor virksomheden solgte mere på varmepumpeteknologi end vandvarmere.

- Der gik vi til at være en varmepumpevirksomhed og ikke alene en beholdervirksomhed, siger direktøren.

Vokset under corona Virksomheden trives i sit jubilæumsår og er sågar - mod egne forventninger - vokset under coronakrisen, fordi danskerne er blevet hjemme og har sat huset i stand, i stedet for at rejse.

- Det sidste halve år har vi ansat 30 flere medarbejdere, end vi har været før. Det er fordi, vi dels har en periodisk ting omkring corona, hvor vi sidste år oplevede en meget høj ordretilgang mod forventning og efterfølgende har vi fundet ud af, at det skyldte, at folk har brugt penge på husrenovering i stedet for at rejse. Så vi har haft høj efterspørgsel på vores produkter. Vi laver blandt andet elvandvarmere, som primært bliver brugt i sommerhuse, og mange har desuden brugt sommerhusene mere, fordi de ikke kunne rejse.

Derudover ser virksomheden en stigende efterspørgsel på varmepumper, som dels er til Danske forbrugere, men lige så meget til eksport til udlandet.

- Hele Europa er engageret i den grønne omstilling, så har vi de rigtige produkter til denne omstilling, så får vi efterspørgslen. En del af den ekspansion, vi er i gang med, er at blive endnu mere eksportorienteret. Vi har et godt marked i Danmark, men det bliver især på eksporten, at vi kommer til at vækste, siger Michael Kanstrup Jensen.

Familievirksomhed Virksomheden har ligget i Helsinge siden 1974 og har modsat mange andre i branchen ikke planer om at rykke produktionen ud af Danmark.

- Vi er en af de få beholdervirksomheder, der er tilbage. Nogle er lukket og andre er outsourcet til udlandet. Det har også tidligere været en tanke at outsource, før min tid, men det besluttede man heldigvis at lade være med. Vi er ejet af svensk industrikoncern i dag, som har den vision, at man skal i videst muligt omfange bevare den lokale produktion, siger han.

METRO THERMs grundlægger solgte firmaet til førstemanden Jørgen Schrøder, der drev det som familievirksomhed - indtil sønnen Mikael Schrøder tog over i 1981.

- Det viser, at det er en virksomhed med stolte traditioner, og at man holder fast og driver den rigtigt hele vejen. Der er ikke ret mange virksomheder, der bliver 100 år og kun har haft fire direktører, lyder det fra den nuværende direktør, der har haft posten siden 2013.

Virksomheden har i dag 155 ansatte, hvor mange bor lokalt i Gribskov og Nordsjælland.