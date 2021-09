Retten i Helsingør fandt det bevist, at en 22-årig havde deltaget i et groft gruppeoverfald på en 20-årig i Blistrup den 22. marts. Foto: Allan Nørregaard

10 personer i brutalt overfald ved Netto: 22-årig er nu dømt

Gribskov - 12. september 2021 kl. 08:02 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

En 22-årig mand er blevet kendt skyldig i at have deltaget i gruppeoverfaldet ved Netto i Blistrup i foråret. Det fremgår af domsbogen fra Retten i Helsingør, hvor der blev afsagt dom i slutningen af august.

Her fremgår det også, at den anden tiltalte i sagen, en 21-årig mand, blev frifundet. De to mænd, der nærmere bestemt var tiltalt for grov vold og hærværk af betydeligt omfang, har begge tidligere været varetægtsfængslet i sagen.

Overfaldet fandt sted den 22. marts i aftentimerne på parkeringspladsen ved supermarkedet, hvor en 20-årig blev overfaldet af i alt 10 personer. Ifølge domsbogen fik den 20-årige mand et slag i hovedet med en genstand og fik et større antal slag og spark på kroppen og i hovedet, hvilket betød, at han brækkede næsen og fik en flænge i hovedet.

Dertil blev der udøvet hærværk mod hans bil, og der skete skader for minimum 17.616 kroner. Retten finder, at der er tale om grov vold i forening ud fra dens karakter og omfang samt omstændighederne.

De to tiltalte nægtede sig skyldige, fremgår det af domsbogen og ifølge anklager ved Nordsjællands Politi Joachim Suders nægtede begge også at have været til stede.

Retten fandt det dog bevist, at den ene mand var en af gerningspersonerne bag volden og hærværket. Retten lagde vægt på den forurettedes forklaring om hans kendskab til den 22-årige, og baggrunden for genkendelsen af ham, samt at han har fortalt om en samtale mellem dem op til voldsepisoden. Ifølge retten understøttes det af, at den nu dømte 22-årige i sin forklaring har sagt, at han ikke husker dagen, hvor overfaldet fandt sted, men at han ofte kørte rundt i området med sine venner. Dertil viser teleoplysninger, at den 22-årige var i nærheden af Netto omkring gerningstidspunktet. Retten har også lagt vægt på, at et vidne har afvist at have været sammen med den 22-årige på gerningstidspunktet, hvilket han ellers har forklaret.

Anklager ved Nordsjællands Politi, Joachim Suders havde nedlagt påstand om seks måneders fængsel, oplyser han. Rettens straf lød på fem måneders ubetinget fængsel bestemt ud fra voldens karakter og omfang.

Frifundet Retten mente til gengæld ikke, at der var det fornødne bevis for, at den anden tiltalte i sagen, en 21-årig mand, skulle have været til stede ved Netto.

Her lagde retten vægt på den forurettedes forklaring om hans kendskab til den 21-årige og baggrunden for hans genkendelse af ham: Forurettede har forklaret, at den 21-årige bar mundbind, og at han ikke kendte hans efternavn. Den 21-årige har forklaret, at han var i København hos noget familie på gerningstidspunktet, og han ikke har været i Gribskov det sidste års tid. Ifølge domsbogen bliver hans forklaring støttet af teleoplysninger i sagen, forklaringer fra familiemedlemmer og politiets registrering af at have truffet ham.

Retten mente på den baggrund, at der forelå en rimelig tvivl om hans skyld i en sådan grad, at han skulle frifindes.

Hverken den dømte eller anklagemyndigheden har valgt at anke sagen, oplyser anklager Joachim Suders.

