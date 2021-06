Politikerne vil gøre det mere attraktivt for de unge at vælge 10. klasse fremover. Modelfoto: Colourbox

10. klasse skal gøres attraktiv: Så meget koster det

Gribskov - 12. juni 2021 kl. 04:01 Kontakt redaktionen

10. klasse i Gribskov Kommune skal retænkes i en ny model, hvor tilbuddet organiseres under folkeskolen - men i samarbejde med ungdomsskolen. Det besluttede Børn, Idræt og Familie på udvalgets møde tirsdag aften.

Den nye 10. klasse skal have en projektorienteret og praktisk-musisk tilgang og sætte fokus på faglig opkvalificering og personlig udvikling, lyder det. Målet er at gøre tilbuddet mere attraktivt for de unge, da 10. klasse ikke har den store appel til målgruppen, som det ser ud i dag. Der er således kun 29 elever i alt, der lige nu går i 10. klasse i Gribskov. På mødet skulle udvalget vælge mellem to modeller, hvor tilbuddet henholdsvis skulle organiseres under folkeskolen og ungdomsskolen. Og det var altså folkeskole-modellen, politikerne valgte. Det vil koste cirka 1,5 millioner kroner at skabe den nye 10. klasse.

- For os handler det om at gøre 10. klasse så attraktiv, at de unge slet ikke kan lade være med at vælge den. Her er jeg overbevist om, at et styrket samarbejde med ungdomsskolen kan skabe magi, fordi ungdomsskolen kan tilbyde nogle andre og mere kreative oplevelser end folkeskolen, hvor det traditionelt faglige er i højsædet, siger formand Natasha Stenbo Enetoft og takker for de mange høringssvar på vegne af udvalget.

Forbedring af image Størstedelen af høringssvarene pegede i retning af den model, som politikerne nu har peget på. De halvanden million kroner skal blandt andet gå til 100 ekstra lærertimer til forbedring af 10. klasses image, til opgradering af lokalerne og til timelønnede specialister til at stå for særlige undervisningsforløb.

Næstformand i udvalget Morten Klitgaard peger på, at det er vigtigt, at 10. klasse får en klar profil med inspiration fra efterskolerne.

- Den nye 10. klasse skal være et anderledes skoleår med fokus på projekter og med en praktisk-musisk tilgang til undervisning, hvor det fagfaglige og praktisk-musiske bliver forenet i projekter og forløb. Det er med til at tilbyde de unge en anderledes undervisning end en "traditionel" skole - inspireret af efterskolerne, siger næstformanden.

Udvalgsmedlem Allan Nielsen (S) glæder sig over, at 10. klasse bliver organiseret under folkeskolen, blandt andet fordi, tilbuddet så vil ligge i naturlig forlængelse af folkeskoleårene.

- Det gør 10. klasse til en naturlig forlængelse af folkeskolen. Med den nye 10. klasse skaber vi et selvstændigt ungemiljø, som kan tiltrække flere unge og være med til at få dem til at blive i kommunen, fordi gymnasiet kan være det logiske næste skridt. Lige nu ligner det naturlige valg af placering Uddannelsescenteret på Ridebanevej i Helsinge. Her vil de være tæt på andre unge fra udskolingen, FGU og bylivet i Helsinge, som også vil være med til at gøre 10. klasse attraktiv, siger han.

Næste skridt er at finde pengene i de kommende budgetforhandlinger.

Den nye organisering af 10. klasse vil kunne træde i kraft fra skoleåret 2022 - 2023.

