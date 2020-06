Der blev ikke givet håndtryk, men albuehilsen, til årets studenter. Desuden var der både dans og sang på programmet fra Kristoffer Høy Sidenius. Foto: Camilla Nissen.

10 gange tale, sang og dans fra rektor

Gribskov - 26. juni 2020

Det tog cirka fire timer at dimittere dette års studenter, da Gribskov Gymnasium fredag holdt coronavenlig klassevis dimission. Rektor holdt således sin dimmissionstale 10 gange - ligesom han både sang og dansede undervejs. Da klokken var 10.15 var turen nået til 3.s.

- Vi er nu nået til årets fjerde dimission, og jeg lover, at det med afstand bliver den bedste, indledte rektor Kristoffer Høy Sidenius med at sige.

- Nu forestiller vi os, at vi sidder her allesammen, sagde han til klassen. Herefter holdt han sin tale, der blev præget af de særlige omstændigheder, som årets studenter har gennemført deres sidste tid på gymnasiet under.

- I er på mange måder en helt speciel årgang. I er den første årgang studenter på den nye gymnasiereform og coronakrisen har givet jer en masse virtuelundervisning, undervisning med stor fysisk afstand, meget få eksamener og uendelig mange mails fra mig. Alt i alt blev jeres afsluttende forår forsømt, mærkeligt og uvirkeligt, for intet var som det plejer, sagde rektor, der også fik nævnt, at årets studenter også tæller de første fra HF på Gribskov Gymnasium.

- Men det er ikke kun reform og corona, der gør jer specielle. I er også helt særlige, fordi I er den første årgang studenter fra Gribskov Gymnasium, hvor huerne er både røde og blå. Jeg er utrolig glad og stolt over, at I dermed i dag viser, at vi både har STX og HF her hos os, og derfor skal I alle sammen først og fremmes ønskes et kæmpe stort tillykke med huerne.

Og så understregede rektor, at det forsømte forår har bevist, at fællesskabet på gymnasiet kan klare adskillelse.

- I har i foråret vist, at vores fællesskab på gymnasiet også kan klare adskillelse. Det er godt at huske på, når jeres klasser spredes for alle vinde og I måske ikke ser hinanden så tit, hverken fysisk eller virtuelt. Men jeres og vores fællesskab består og vil ikke blive svækket af hverken tid eller afstand. I vil altid stå som en helt unik generation studenter - en generation jeg aldrig vil glemme, sagde han.

Og så nærmede det sig øjeblikket, hvor rektor brød ud i sang.

- I efteråret holdt vi også en særlig fest på skolen, nemlig gymnasiets 40-års fødselsdag, hvor festudvalget havde fået lov til at bestemme, at bandet Ude af Kontrol skulle komme. Ude af Kontrols tekstunivers er ikke ligefrem stuerent og egner sig måske ikke til en dimissionstale, men der er dog én af deres sange, som har et budskab, som det er værd at give jer med i dag. I ved hvad jeg tænker på, for I har hørt den før. Det er naturligvis deres sang »Velsignet:«

- Uh-la-la-la, vi alle er mennesker, og vi alle ka' fejle, uh-la-la-la, men ka' du se dig selv i spejlet? Jeg husker, da jeg stod ved en skillevej, og jeg tænkte, hvem er der virkelig for mig? Føler mig velsignet og snakker ikk' om penge, har lavet mine fejl, men jeg' jo bare et menneske. Jeg' ikk' perfekt, men jeg har det godt, sang han.

- Med ønsket om, at I bliver mennesker, som ikke er perfekte, men som har det godt, dimitterer jeg jer hermed som studenter fra Gribskov Gymnasium 2020.

Og efter bifald fra salen, slukkedes lyset, og rektor kom dansende ind til lyden af Michael Jacksons Billie Jean - med hvide handsker.

- De hvide handsker minder mig om, at jeg gik til electric boogie, da jeg var otte år, sagde han om årsagen til sit danseoptrin.

Men handskerne skulle i virkeligheden bruges til at uddele eksamensbeviser til studenterne, efterfulgt af en albue-hilsen.