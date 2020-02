Et stort antal politifolk og teknikere brugte cirka to uger på at gennemsøge området omring gården på Løgelandsvej. Foto: Karl Erik Frederiksen

10 dage sat af til sag om drab og fund af stort parti narko

Tirsdag indleder retten i Helsingør sagen mod en 51-årig mand, som er tiltalt for at have dræbt den et år ældre Lars Halvor Hermansen, som gennem et stykke tid havde været forsvundet. Han blev den 28. oktober 2018 fundet skuddræbt og nedgravet lige uden for det hus, som den tiltalte boede til leje i på Løgelandsvej i Helsinge. Boligen er en del af en større landejendom, hvor der også bor andre mennesker.

Den drabstiltalte nåede at være varetægtsfængslet i 10 dage, inden politiet fandt liget af den dræbte Lars Halvor Hermansen under et lag beton i en grav på Løgelandsvej ved Helsinge, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag:

