Pernille Søndergaard: Restauranter og caféer skal være klar til at åbne. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: - Vi skal være klar til åbning af restauranter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vi skal være klar til åbning af restauranter

Gribskov - 07. maj 2020 kl. 15:11 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis det bliver muligt at slå dørene op for udeservering på caféer og restauranter som led i næste skridt i genåbningen af Danmark, er det vigtigt, at man i Gribskov Kommune er forberedt på det og er parat til at sørge for de rette tilladelser, lyder det fra formand for udvalget Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard (Nytgribskov). Derfor har udvalget nu bedt administrationen om i samarbejde med caféer og restaurationer at se på, hvordan de hver i sær kan åbne efter retningslinjerne.

- Det, der har kendetegnet beslutningerne angående coronavirus og genåbningen hidtil, har været, at det går stærkt, så hvis caféer og restauranter får lov at åbne, skal vi have gjort vores hjemmearbejde. Hvilke tilladelser kræver det for en afgrænset periode. Vi skal på forhånd sørge for, at vi har haft dialogen, for det vil jo være individuelle løsninger fra sted til sted. Nogen har facade ud til et fortorv, og andre ligger ud til en gågade. Nogle ligger ud til torvet i Gilleleje, og kan vi gøre deres område større for en periode. I Tisvilde er der et lidt smalt fortorv, og kan vi gøre noget anderledes der - skal vi for eksempel arbejde med at have en sivegade i Tisvilde i år? Fra kommunens side skal vi være klar til at gøre det, der er nødvendigt, siger Pernille Søndergaard.

På tirsdag er der byrådsmøde - og Pernille Søndergaard ser det som en mulighed at lægge et ekstraordinært udvalgsmøde ind i kalenderen inden da for at få styr på eventuelle tilladelser.

- Det ville være fantastisk, hvis der bliver åbnet for det, især i en kommune som vores, der i høj grad lever af oplevelsesøkonomi. Der skal vi sørge for at have det her parat og sørge for, at de nødvendige tilladelser er der, siger hun.