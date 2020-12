- Vi gør os klar til vaccinen

- Kommunerne er blevet listet op i forhold til incidenstal og smittetrykket før jul, og så er de rangeret efter dette. Her har København og Herlev været hårdt ramt og er derfor nogle af de første, der kunne vaccinere på plejehjemmene. Der har vi ikke været hårdt ramt. Og hvor man andre steder har set, at hele plejecentre har været ramt, har vi kun haft enkelttilfælde. Så derfor er vi placeret sådan på listen. Spørgsmålet er så, hvor mange vacciner, vi får i næste ombæring, for de skal fordeles til hele landet. Og det er både beboere og personale, der skal vaccineres, og også sundhedspersonale på hospitalerne. Så hvornår det præcist bliver tid i Gribskov, det ved man ikke. Vi har fået et cirka-tidspunkt, men vi kan ikke sige præcis hvornår, siger Sascha Volmer Sørensen.

- Vi har jo en del af opgaven med at forestå vaccinen. Det er ikke os, men regionen, der sørger for, at en læge giver vaccinen, men vi skal sørge for, at vi har de rette lokaliteter til rådighed, og vi skal sørge for, at der er nogen til at holde øje med beboerne, når de har fået vaccinen, fordi man skal sidde og vente et kvarter, ligesom med andre vacciner. Og nu begynder der også at tikke erfaringer ind fra andre kommuner, som vi kan tage til os, så vi er klar, når det er vores tur, siger kommunaldirektøren.