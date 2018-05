Se billedserie Søs Kjærgaard fra ungdomshuset bestyrelse glæder sig over den nye, mere centrale placering. Foto: Allan Nørregaard

- Vi er helt almindelige unge

- Vi er helt almindelige unge

Gribskov - 22. maj 2018

Endnu mangler der meget, før det hele står klar, men der arbejdes hårdt i disse dage i det nye ungdomshus på Kongensgavevej 93.

Der skal bores og hamres, og det ligner stadig en halv byggeplads, når man træder ind i den nedlagte børnehave, hvor ungdomshuset fremover vil holde til, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I efteråret tilkendegav flere naboer, at de ikke var glade ved udsigten til at få de unge mennesker som naboer, men der er absolut ingen grund til bekymring, forsikrer Søs Kjærgaard, som sidder i ungdomshusets bestyrelse og er med i Ungerådet.

- Det er dejligt, at det er blevet her, og jeg tænker egentlig, at vi får et godt sammenhold med naboerne. Nogle af dem er bekymrede, fordi de ikke ved, hvad for nogle typer vi er. Men vi er bare helt almindelige unge mennesker, der arbejder og studerer, siger hun.

Også ungdomshusleder Kenneth Poulsen tror på, at man nok skal modbevise skeptikerne.

- Mange forbinder måske ordet ungdomshus med Jagtvej 69 (ungdomshuset i København, red.), og så kan jeg godt forstå, hvis man er bekymret. Men sådan er vi ikke, og det må vi vise, siger han.

Musik og beliggenhed Ungdomshuset lå tidligere på Møllebakken, men her skal der bygges boliger, og det er derfor, at man nu har fået et nyt sted at bo- tilmed med en mere central beliggenhed.

Det gamle ungdomshus lå ved siden af en skaterbane, som var til stor gavn for brugerne, men på Kongensgavevej bliver en skaterbane ikke en mulighed. Til gengæld er musikfaciliteterne bedre end før, ligesom selve beliggenheden er bedre.

- Jeg tror på, at vi kan levere, selvom vi ikke får en skaterbane. Vi har fået et rigtig godt og lydisoleret musiklokale, og jeg håber, at det kan udligne det lidt. Det er vigtigt, at vi giver mulighed for andre ting end at spille Playstation. Vi er glade for at være kommet mere centralt, og jeg er overbevist om, at der kommer et stærkt fællesskab, siger Kenneth Poulsen.

Ungdomshuset er endnu ikke officielt åbnet, så derfor er det svært at spå om, hvorvidt flytningen og den manglende skaterbane får konsekvenser får ungdomshuset. Det tror Søs Kjærgaard dog ikke.

- Vi får et bedre kvarter her end før. Jo tættere på stationen jo bedre, fordi det er mere centralt og nemmere for folk at komme hertil. Det er vigtigt, at der er et sted, hvor de unge kan hænge ud. Hvis vi ikke har det her hus, så er det, at nogle af dem der kommer her, begynder at hænge på gaden, så vi er et samlingspunkt, og jeg håber, at folk stadig vil bruge det, og at vi ikke har mistet for mange, siger hun.

Ungdomshuset holder åbningsreception fredag den 25. maj fra klokken 11-23.