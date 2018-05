Natascha Stenbo Enetoft, V

- Som at kalde Roskildesyge for lind afføring

Gribskov - 30. maj 2018 kl. 14:35 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natascha Stenbo Enetoft (V) er som den eneste imod de besparelser, der peges på på børneområdet.

- Det her er ligesom at kalde Roskildesyge for en gang lind afføring. Valgkampen er kun et halvt år gammel - men det er, som om folk helt har glemt, hvad der blev lovet dengang.

Mens et flertal i udvalget for børn og familie er for de prioriterede besparelser - er nyvalgte Natascha Stenbo Enetoft (V) passioneret imod.

Venstre er dermed splittet på besparelserne. Knud Antonsen stemte for, mens Natasha Stentoft Enebo altså stemte imod

- Jeg har været aktivt inde i at finde en løsning og forsøgt at være konstruktiv med løsningsorienterede ideer. Vi skal finde besparelserne - men jeg er ikke blevet hørt. Man tager for eksempel en kortere åbningstid i dagtilbud (undtagen en i hvert distrikt), og det er en klar serviceforringelse - men nu hedder den kapacitetstilpasning. Man vil ikke kalde tingene det, de er. Jeg går ind for en no bullshit politik, siger Natascha Stenbo Enetoft.

- En af mine kæpheste er, at dagtilbud ikke skal ind på skolerne - det vil man på Tingbakken. Jeg vil ikke have børnefabrikker, men små og trygge miljøer. Tingbakkeskolen bliver - med børnehaver - en børnefabrik. Der er mange børn, der har gavn af at opleve de små og trygge miljøer i en børnehave, der ikke er på en skole eller deler personale, siger Natascha Stenbo Enetoft.

- Og så er det hul i hovedet at lukke gæstedagplejens hus. Det er det eneste sted i kommunen, vi har det og dem, der kommer der, er helt små børn, der kommer, fordi deres faste dagplejer er syg. Desuden: når man lukker institutioner som i Helsinge - og jeg vil ikke afvise, at det skal gøres i Engerød, der har belægning på 48 - så synes jeg, processen skal være i orden. Det er utilgiveligt, at forældre skal læse på nettet, at deres institution skal lukke. Derudover skal man lave en reel hørinsgperiode - det sker ikke.

mikk