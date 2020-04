Se billedserie Så meget jord, som der er givet tilladelse til, kan ikke kun være til jordforbedring, mener Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: - Så mange læs kan ikke kun være jordforbedring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Så mange læs kan ikke kun være jordforbedring

Gribskov - 15. april 2020 kl. 02:19 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks Naturfredningsforening klager nu over en administrativ tilladelse til, at overskudsjorden fra byggeriet af nyt sygehus kan læsses af tæt på Solbjerg Engsø og Gribskov, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag:

Danmarks Naturfredningsforening klager nu over, at Gribskov Kommune har givet tilladelse til, at der på cirka 20 hektar jord mellem Kagerup by, Solbjerg Engsø og Gribskov kan tilføres 243.000 kubikmeter overskudsjord fra byggeriet af det ny hospital i Hillerød. Danmarks Naturfredningsforening klager over indholdet i tilladelsen, samt over at tilladelsen er givet uden landzonetilladelse med offentlig høring.

Arbejdet med at køre jord til arealet blev indledt i slutningen af marts. Siden har beboerne i Kagerup samt naturvandrere og besøgende til Solbjerg Engsø, Pøleå og Gribskov kunnet se store lastbiler køre til og fra sygehusets byggeplads og ind på en midlertidig vej, der er anlagt fra Gribskovvej og ind over Solbjergvej og videre ud på gården Falkendals areal, hvor jorden læsses af. Hvor længe kørslen skal stå på er ikke fastsat i tilladelsen. Den jordmængde, der er givet tilladelse til, svarer til cirka 5.000 vognlæs, fordi hver lastbil normalt må lastes med 47 ton. Tilladelsen omfatter ikke søbeskyttelseszonen på 200 fra Solbjerg Engsøs vandkant. Uden for denne kan terrænet hæves med én meter over hele området samt med to meter på cirka syv hektar, der ligger tættest på Solbjerg Engsø.

I følge tilladelsen har tilførselen af jord til formål at forbedre jordens kvalitet, så den kan blive bedre som dyrkningsjord. I det omfang der er tale om jordforbedring, stiller planloven ikke krav om, at tilladelsen kræver en landzonetilladelse med høringspligt, har Gribskov Kommunes forvaltning fastslået. Sagen har ikke været behandlet politisk.

- Vi klager over, at kommunen skønner, at udlægningen af en så stor mængde jord alene kan tjene det formål at forbedre jordens kvalitet. Vi klager også over, at arbejdet med at lægge jorden ud vil påvirke både landskabet og give beboerne og offentligheden store gener i meget lang tid. Vi ved jo ikke, hvor lang tid arbejdet vil stå på. Der stilles ingen krav om, hvor lang tid det må strække sig over, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov, Linda Brun Jørgensen.

I klagen hedder det blandt andet, at deponeringen vil indebære væsentlige ændringer af landskabet, forringelser af områdets naturværdier, give anlægsgener over en antageligt længere årrække og vil medføre en stor risiko for forurening af Solbjerg Engsø og dermed Pøle Å og Arresø.

Naturfredningsforeningen mener ikke, at den mulighed, som planloven giver for jordforbedring uden forudgående landzonetilladelse kan bruges i dette tilfælde, hvor der som her kan ske påvirkning af et Natura 2000-område.

I følge klagen har Gribskov Kommune forsømt at tage stilling til forhold, som i følge Erhvervsstyrelsens vejledning kræver landzonetilladelse. Det gælder blandt andet, at arealet ikke udtages fra omdrift i længere tid, og at omfanget af den planlagt tilførte jord, 243.000 kubikmeter, er langt større end det, der er nødvendigt for en jordforbedring.

Danmarks Naturfredningsforening henviser til, at Falkendal tidligere (2003-2005) har søgt om tilladelse til deponering af jord, og at der dengang ikke blev nævnt noget ønske om jordforbedring, som nu angives som projektets formål.

»Deponeringens omfang, sagens akter og sagens forhistorie indikerer klart, at hovedformålet ikke som angivet af ansøger er jordforbedring men jorddeponering,« skriver DN i klagen.

»Det fremgår af Gribskov Kommunes afgørelse, at man ikke skønner, at projektet indebærer en væsentlig risiko for forurening af beskyttet natur, så længe en beskyttelseszone på 200 meter

ved Solbjerg Engsø respekteres. Dette står i skærende kontrast til den vurdering af samme sagsforhold, der fremgår af HUR screening for VVM-redegørelse, der blev foretaget i forbindelse

med sagen om jorddeponi i 2003-2005.«

I klagen citeres fra afgørelsen i Hovedstadens Udviklingsråd i den gamle sag, hvor det fastslås at arbejdet er VVM-pligtigt, på grund af »projektets påvirkning af de landskabelige/

visuelle forhold i området og på det forhold, at det ikke uden en nærmere undersøgelse kan afgøres, om projektet kan føre til en væsentlig - eventuel negativ- påvirkning af grundvandsforholdene i området - fysisk såvel som kemisk - og dermed medføre en påvirkning af vandkvaliteten i Solbjerg Engsø og eventuelt videre nedstrøms via Pøle Å i Habitatområdet Arresø.«

Gribskov kommune har i denne omgang ikke taget hensyn til generne for de nærmestboende og for risikoen for forurening, påpeges det.

Der henvises samtidig til, at Miljøstyrelsen den 2. marts 2020 meddelte Gribskov kommune, at aktiviteterne ikke må medføre en forringelse eller betydelig forstyrrelse af naturtyper og arter i Natura 2000-området

- Der er ikke, som kommunens afgørelse lægger til grund, tale om et projekt til jordforbedring, men om et projekt for jorddeponering. Det er et meget omfattende projekt, der vil forringe skattede naturværdier og indebære stor risiko forurening af Solbjerg Engsø, Pøleå og Arresø. Den givne tilladelse bør omgøres, hedder det i klagen, der er underskrevet af Annette Eigaard, naturpolitisk medarbejder på DN's landssekretariat.