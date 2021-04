- Jeg tror, det bliver svært at komme tilbage, siger skoleelev

På Gilbjergskolen i Gilleleje har man lavet forskellige trivselsdage for at give eleverne noget socialt samværd. Kan du gætte, hvad eleverne her prøver at genopføre? Hint: Det har noget med påsken at gøre.

Gribskov - 02. april 2021 kl. 04:51 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Normalt ville skolegården emme af liv en torsdag formiddag som denne, hvor Ugeposten er blevet inviteret forbi Gilbjergskolen i Gilleleje. Men dagen i dag minder om de fleste andre det seneste lange stykke tid. Gangene er stort set mennesketomme, og klasselokalerne er tømt for elever.

Og så alligevel ikke. For netop i erkendelsen af at mange elever mangler et stort socialt aspekt i deres liv, har mange skoler lavet forskellige trivselsdage. Som denne dag før påske, hvor elever i små grupper skal "genopleve" påskedagene i Jerusalem for 2000 år siden.

- De skal rundt i byen, hvor de skal forestille sig, at de er tilbage i Jerusalem ved Jesu tid. De starter med palmesøndag og gennemgår så alle dagene. Der får forskellige tekststykker fra Biblen, hvor de skal besvare spørgsmål, og så er der opgave, hvor de skal lave forskellige film. På den måde går de sammen og får en oplevelse af at være fælles om at løse en opgave, siger Helle Hoffmann, lærer i 7. K.

Også svært for lærerne

Hun fortæller samtidig, at det ikke kun er eleverne, der har vænnet sig til undervisning bag en skærm.

- Det har været en udfordring som underviser at trænge igennem på en måde, så eleverne ikke bare sidder uden at deltage. Den demokratiske samtale i klasserummet, hvor alle byder ind, har også været meget mere passiv. Man siger ikke de samme ting, man ville gøre, hvis man var sammen fysisk. Det er sværere at aflæse rummet, siger hun.

Samme besked kommer fra Liv Gede Vidnes og Anna Cohen, begge elever i 7. K.

- Hvis man har nye emner, er det svært at følge med. Man har ikke haft om det før, og man kan ikke rigtig spørge om hjælp, som man ville kunne ovre på skolen. Det har været sværere, siger Liv Gede Vidnes.

Bringer klassen sammen

De fortæller dog også, at corona har bragt klassen sammen på en anden måde. For eksempel en trivselsdag som denne med et påskeløb.

- Man vælger ikke selv, hvem man er i gruppe med. Det gør, at man har snakket med nogle af dem fra klassen, man måske ikke snakker så meget med normalt. Og har lært dem bedre at kende. Man ser, at vi faktisk her noget til fælles. For eksempel at vi røv-keder os i den her tid. Det er meget hyggeligt at snakke med andre mennesker end dem, man normalt er sammen med, siger de.

De glæder sig samtidig over, at de fra på tirsdag kan vende tilbage til skolen. Men de mener samtidig, at det kan blive svært at få nogle ordentlige rutiner, fordi genåbningen er endt med, at de kun må komme hver anden uge.

- Jeg tror, det bliver svært at komme tilbage. Nu er man blevet vant til dagligdagen derhjemme og de rutiner. Det er lidt mærkeligt, at man skal være en uge derhjemme og en uge i skole. En uge hvor man kan være sammen med sine venner, og ugen efter er man igen alene, siger Anna Cohen.

